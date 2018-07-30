Диетологи: Можно есть, сколько хочется, и при этом худеть 4 30.07.2018, 11:02

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Для этого надо знать одно правило.

Оказывается, существует период, когда вы можете есть калорийную пищу в большом количестве, и при этом не набирать вес.

Этот период – сразу после тренировки, пишет healthystyle.info.

Дело в том, что сразу после занятий в спортзале в организме «открывается» так называемое углеводное окно для потребления белков и углеводов. То есть все, что вы съедите в этот период, пойдет на восстановление мышц.

Если вы стремитесь нарастить мышцы – стоит поесть в течение часа после занятия. Если же ваша цель сбросить лишние килограммы – то принимать пищу лучше через час-полтора.

Важно знать! В течение двух часов после тренировки запрещено употреблять напитки, содержащие кофеин, ведь он препятствует восстановлению мышц.