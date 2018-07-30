Как в СССР использовали труд детей 20 30.07.2018, 11:25

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В Советском Союзе детей привлекали к тяжелым, а иногда и опасным работам.

Сегодня будет интересный и давно запланированный пост о том, как в СССР эксплуатировали детский труд, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович для ЖЖ.

Фанаты СССР конечно скажут, что это все вранье, в СССР у детей было «только небо, только ветер, только радость впереди, да ещё и самое вкусное мороженое в придачу».

Разумеется, на самом деле всё было не так — ведь это именно в СССР практически с первых дней его существования детей припрягали к довольно тяжелым, а иногда и опасным (как в случае со сбором хлопка) работам, и единственной разницей было то, что всё это дети делали "добровольно и по поручению партии" — а значит, с радостной улыбкой и счастьем в глазах.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как в СССР эксплуатировали детский труд:

Что было на бумаге.

Для начала давайте посмотрим на то, как он было, так сказать, "на бумаге". Официально детский труд в СССР был запрещён. Kодексы советских законов о труде были приняты в 1918 и 1922 годах, и в них детский труд якобы запрещался. "Друг детей" Крупская постоянно рассказывала, какое прогрессивное законодательство в СССР — мол, принудительный детский труд есть только в капиталистических странах, вроде США, и вообще Запад постепенно загнивает и вскоре благополучно загниёт.

Ещё советская пропаганда в те годы любила вспоминать царские времена и доставала из закромов родины всяких малоизвестных авторов 1880-1910-х годов, в рассказах которых отыскивались "страшные подробности" эксплуатации детей в царской России — кому-то дали подзатыльник, а кого-то и обеда лишили.

О том, что в большинстве рассказов говорилось, в общем-то, о простом обучении ремеслу и плохом характере личностей отдельных мастеров — в советской пропаганде как-то не упоминалось, царские времена показывались исключительно в негативном ключе. Bсе дети на картинках к этим рассказам с утра до ночи работали в низких, темных, закопченных помещениях, и кормили их в лучшем случае раз в сутки.

В общем, "на бумаге" СССР показывал себя молодцом — мол, победили страшный царизм и движемся в светлое будущее.

Что было на самом деле в довоенном СССР.

А теперь давайте посмотрим, что было в действительности в СССР в довоенные годы. А в действительности детей в то время ещё как эксплуатировали — в колхозах, на предприятиях, или просто привлекая к тому или иному бесплатному труду.

Что интересно — во времена до культа личности Сталина (конец 1920-х) об этом даже писала советская пресса, к примеру в "Пионерской правде" за 1929 год встречаются такие строки — "Товарищ Петров, беседовавший с нами о жизни колхозных ребят, сообщил нам, что для ребят существует 6-часовой рабочий день. За свою работу они получают 25 коп. Ребята более старшего возраста, от 14 до 17 лет, получают по 50 коп. в день."

Это очень любопытный отрывок — который, во-первых, рассказывает о шестичасовом рабочем дне для детей в колхозах, а во вторых — сообщает и о том, что к работам привлекали не только подростков от 14 до 17 лет, но и детей младшего возраста. И ещё один очень важный момент — за аналогичную работу взрослым платили намного большие суммы денег. Что это, если не эксплуатация детей?

В сталинские годы поменялся и тон пропаганды. Раньше говорили так — "в СССР жить очень хорошо, детей не заставляют работать, а все тяжелые работы на заводах скоро будут выполнять только станки и машины". При Сталине же начали внушать, что детский труд — это на благо самих детей, всё делается исключительно добровольно и вроде как "на пользу обществу".

Пришёл, поработал бесплатно — получи благодарность от общества и картонную грамоту. Нетрудно угадать причину такой перемены — вместо того, чтобы жить лучше и лучше, в СССР люди жили всё хуже и хуже, и к работам на предприятиях приходилось привлекать даже детей.

Сталинские заводы и хлопковые плантации.

Куда же отправляли работать детей в сталинские годы? Чаще всего это была нудная и тяжелая работа на предприятиях, шахтах, заводах — в шахтах мальчишки работали откатчиками, стояли у токарных и сверлильных станков.

В сталинские времена Сергей Михалков написал пропагандистское стихотворение "Данила Кузмич" — о мальчишке, который день и ночь точил у станка детали, подставив ящик под ноги (станок был высок для него) — это подавалось как великое достижение советской власти. Закончил Михалков своё стихотворение строкой "Даниле Смирнову и прочим — ура!", после чего, видимо, со спокойной душой поехал в свою тёплую правительственную квартиру кушать ужин из пяти блюд.

Но наверное самой страшной эксплуатацией детей в те времена были тяжелейшие работы по уборке хлопка, это практиковалось в советских Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Суточной детской нормой было 50-60 кг хлопка, для чего ребятам приходилось работать по 12 часов в сутки. За эту работу начислялись какие-то копейки, которые чаще всего получали руководители предприятий (например, школ), отправивших детей на работы.

Помимо работы, тяжелой самой по себе, на уборке хлопка детей поджидали и другие опасности — обезвоживание, тепловые удары и воздействие пестицидов, которыми во времена СССР щедро поливали хлопок. Бывали и случаи гибели детей на уборочных работах. Когда об одном таком случае доложили первому секретарю Узбекской ССР Рашидову, тот заявил — "хлопок это бой, а в бою есть потери!"

Про то, что уборка хлопка — это тяжелая, опасная и совсем не детская работа, в советской прессе не писали. Наоборот, ставили в пример детей, кто надорвался на этой работе — в 1935 году советская пресса писала про Мамлакат Нахангову из кишлака Шахмансур, которая за смену собрала целых 100 килограммов хлопка и за это получила путёвку в "Артек". О тысячах других, безвестных ребят, которые день и ночь собирали хлопок, не вспоминал никто, никто не говорил, что в "стране победившего социализма" такого быть не должно вовсе.

Эксплуатация детей в позднем СССР.

Если вы думаете, что в позднесоветские годы, когда по словам фанатов СССР, "страна стала жить лучше и богаче", эксплуатация детей прекратилась, то я вас разочарую — она просто приняла другие формы. В 1960-80-е годы детей отправляли на бесплатный труд в колхозы, где те должны были заниматься прополкой, уборкой и сортировкой овощей.

Это была достаточно тяжелая и часто пыльная работа, с которой справится не каждый взрослый, а для ребенка на этой принудиловке было легко заработать грыжу или астму. Такой труд считался "неофициальным" — мол, школа просто "оказывает колхозу посильную помощь".

Бывали случаи, когда детей целым классом отправляли на стройку — где те складывали кирпичи на поддоны. Это называлось "ОФП" и проходило по статье "общественно-полезный труд и физическая нагрузка". Что интересно — за эту работу кто-то получал деньги, а детям никто не платил — и таких случаев были тысячи.

Ещё хватало всякой ерунды, вроде сбора макулатуры, металлолома и стеклянных пузырьков — последняя ерунда существовала в шестидесятые-семидесятые годы — каждый ученик должен был найти и принести в класс 7-8 пустых аптекарских пузырьков из-под лекарств, что часто приводило к курьёзам — дети выливали родительские лекарства и тащили пузырьки в школу, чтобы выполнить "звеньевые нормативы".

А ещё были так называемые "коммунистические субботники", где детей заставляли работать вообще без всякого повода.

Такие дела. А вас привлекали в СССР к принудительным работам? Макулатуру собирали?