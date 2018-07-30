Еврокомиссар Хан: Китай может сделать из балканских стран «троянских коней» 1 30.07.2018, 11:41

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Йоханнес Хан

Пекин будет использовать механизмы финансового влияния.

В ЕС выразили обеспокоенность ролью Китая на Западных Балканах и предупредили, что Пекин может превратить страны региона в "троянских коней", которые однажды станут членами Евросоюза.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Иоганнес Хан в интервью Politico.

По его словам, китайская "комбинация капитализма и политической диктатуры" может привлечь отдельных лидеров Западных Балкан.

Хотя в основном на Западе обеспокоены влиянием России в регионе, Хан отметил, что больше причин для беспокойства относительно Китая, который в последние годы сделал серьезные инвестиции в инфраструктуру западнобалканских стран.

В ответ на вопрос о "троянских конях" с помощью финансового влияния еврокомиссар привел пример Черногории, где на средства китайского кредита строится автострада. По словам Хана, как только Черногория не сможет обслуживать займ, она превратится в политический капитал Китая.

"Я думаю, что мы должны знать о стратегической концепции Китая и адекватно реагировать. Я думаю, что это будет одним из крупнейших вызовов Европы ", - заявил Хан.