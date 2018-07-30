Белорусский хор отличился на авторитетном конкурсе в Испании 30.07.2018, 11:49

Виктор Масленников (крайний справа) на церемонии награждения

Фото: Información

Он взял три награды на одном из старейших и авторитетных конкурсов хорового пения.

Белорусская девичья хоровая капелла «Ранiца» взяла три награды на 64-м международном конкурсе хабанер и полифонии в испанском городе Торревьеха.

Об этом сообщает газета Información (перевод — belmir.by).

В нынешних состязаниях участвовали 12 хоров из 11 стран – Испании, Украины, Китая, Сербии, Румынии, Беларуси, Мексики, Колумбии, Индонезии, Македонии и Филиппин. Они были отобраны из более чем сотни заявок.

Белорусы заняли вторые места в обеих категориях – хабанерах и полифонии, получив денежные призы в 5 тысяч евро и 4 тысячи евро соответственно.

Кроме того, наставник «Ранiцы» Виктор Масленников был признан на конкурсе лучшим руководителем хора.

На сцене 64-го международного конкурса хабанер и полифонии

Фото: Información

Первое же место в двух категориях заняли представители Филиппин. Их премии составили 12 тысяч евро и 10 тысяч евро. Они же взяли приз зрительских симпатий – плюс 2 тысячи евро.

Международный конкурс хабанер и полифонии в Торревьехе начали проводить с 1955 года. Он является одним из старейших и авторитетных конкурсов хорового пения.