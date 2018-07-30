Гродненские власти испугались солидарности с Олегом Сенцовым 30.07.2018, 12:15

Фото: коммерсант

В отношении журналиста из Гродно Хильмановича начат административный процесс.

В отношении гродненского публициста и правозащитника Владимира Хильмановича начат административный процесс, сообщает гродненская «Весна».

30 июля на квартиру, где проживает журналист, явился представитель отдела профилактики правонарушений Ленинского РОВД и сообщил, что идет проверка по факту помещения в интернете фотографий в поддержку заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

От дачи письменных объяснений Владимир Хильманович отказался. Протокол про якобы административное правонарушение пока не составлен, но правозащитник не сомневается, что вскоре его ждет рассмотрение административного дела в суде.

Напомним, 13 июля в Гродно Владимир Хильманович сфотографировался с портретом Олега Сенцова у стен Каложской церкви. Снимки были опубликованы в интернете. В этот день по всему миру проходил флешмоб в поддержку политзаключенного. Люди фотографировались в знаковых местах своих городов и выставляли фотографии на интернет-ресурсах.