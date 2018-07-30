В Зимбабве проходят президентские выборы без Мугабе 30.07.2018, 12:22

Бывший диктатор поддержал на выборах оппозицию.

В Зимбабве 30 июля проходят выборы президента страны, особенностью которых является то, что впервые почти за 40 лет среди кандидатов нет многолетнего авторитарного лидера Роберта Мугабе.

Среди главных кандидатов на президентский пост - 75-летний действующий президент Эммерсон Мнангагва от правящей партии ZANU-PF и 40-летний лидер оппозиционного Движения за демократические перемены Нельсон Чамиса, сообщает Радио Свобода.

Если ни один из кандидатов в президенты не наберет более половины голосов избирателей, в сентябре будет второй тур голосования.

Кроме президентских, проходят также парламентские и местные выборы. Результаты должны быть известны 4 августа.

За ходом выборов следят международные наблюдатели. Оппозиция заявляла о нарушении правил агитации перед выборами и запугивании избирателей, а также выразила опасения по поводу безопасности избирательных бюллетеней.

Накануне экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе высказался в поддержку оппозиции за день до исторических выборов в стране.

94-летний Роберт Мугабе в 2017 году после 37 лет правления был устранен собственной партией.

В ноябре 2017 бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва принес президентскую присягу.