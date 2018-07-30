«На извещатель надета перчатка»: Могилевчанин шокирован состоянием больницы

«На извещатель надета перчатка»: Могилевчанин шокирован состоянием больницы1
- 30.07.2018, 12:28
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Он предполагает, что перчатка надета для того, чтобы не срабатывал сигнал во время курения.
Житель Могилева негодует — человек увидел на потолке в регистратуре приемного отделения Лавсановской больницы... канализацию.
Как пишет mogilev.online, фото с места событий появилось в группе «Могилев Real». При этом на пожарный извещатель рядом надета перчатка — автор предполагает, что это для того, чтобы не срабатывал сигнал во время курения.
В отделение кардиологии на 7 этаже можно подняться только на грузовом лифте, который плохо работает, спуститься же предлагают по лестнице (при этом основные «клиенты» этого отделения — люди пожилого возраста).
«Зато при въезде в Могилев красуется памятник руководителям города и области», — негодует могилевчанин.