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«На извещатель надета перчатка»: Могилевчанин шокирован состоянием больницы

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  • 30.07.2018, 12:28
  • 1,348

Он предполагает, что перчатка надета для того, чтобы не срабатывал сигнал во время курения.

Житель Могилева негодует — человек увидел на потолке в регистратуре приемного отделения Лавсановской больницы... канализацию.

Как пишет mogilev.online, фото с места событий появилось в группе «Могилев Real». При этом на пожарный извещатель рядом надета перчатка — автор предполагает, что это для того, чтобы не срабатывал сигнал во время курения.

В отделение кардиологии на 7 этаже можно подняться только на грузовом лифте, который плохо работает, спуститься же предлагают по лестнице (при этом основные «клиенты» этого отделения — люди пожилого возраста).

«Зато при въезде в Могилев красуется памятник руководителям города и области», — негодует могилевчанин.


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