Что изменится для белорусов в августе 30.07.2018, 12:38

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Несколько «новинок» последнего месяца лета.

Подорожает сотовая связь, вузы закончат прием студентов-платников, начнутся школьные ярмарки. Что еще принесет последний месяц лета, узнала intex-press.by.

Вузы завершат прием платников

4 августа большинство белорусских вузов закончат принимать документы от абитуриентов на платную форму обучения.

Также в августе заканчивают прием документов профессиональные лицеи, колледжи – как на платную, так и бюджетную формы обучения.

Подорожают некоторые сигареты

Стоимость табачной продукции возрастет на 2-7 копеек. Например, на 2 копейки подорожают сигареты табачной фабрики «Неман»: Премьер QS, Minsk city и Minsk capital, Minsk city QS и Minsk capital QS, Matrix Blue, Portal One. На 3 копейки станут дороже NZ BLACK COMPACT, NZ GOLD COMPACT, на 4 – NZ BLACK QS, NZ GOLD QS, Portal Gold и Portal Silver, а на 7 копеек подорожают некоторые виды сигарет «Фэст».

Подорожают и сигареты компании «Табак-инвест». Некоторые виды сигарет «Корона» станут дороже на 2 копейки, а цена на некоторые виды LD, Monte Carlo, Camel вырастет на 5 копеек. Сигареты Monte Carlo Evo Impulse будут стоить 1,95 рубля, Sobranie Evolve — 2,95 рубля.

Отменят визы в Китай

C 10 августа между Беларусью и Китаем начнет действовать взаимный безвизовый режим. Белорусы смогут находиться в Китае без визы до 30 дней в одной поездке, но не более 90 дней в году.

Сейчас консульский сбор за однократную визу для белорусов в КНР составляет 30 долларов, а многократная годовая виза обходится в 90 долларов.

Беларусь, в свою очередь, с 27 июля продлила срок безвизового пребывания для иностранцев с 5 до 30 суток. Граждане 80 стран (в том числе и Китая) смогут находиться в нашей стране без визы при условии их въезда и последующего выезда через Национальный аэропорт Минск.

life:) поднимет стоимость услуг

С 1 августа вырастет абонентская плата почти на всех популярных тарифных планах оператора life:). Например, за «Шейк 1» придется платить на 40 копеек в месяц больше, а остальные «Шейки» подорожают на один рубль. Абонплата на предложение «Голос 1» вырастет с 4,2 до 4,5 рубля в месяц, а на «Голос 2» – с 6,9 до 7,5 рубля в месяц.

В среднем стоимость действующих тарифов вырастет на 6,5%. Архивные планы подорожают примерно на 8%.

Помимо этого, вырастет стоимость международной связи, некоторых дополнительных услуг.

Компенсировать подорожание оператор намерен увеличением и добавлением трафика. Например, в тарифы линейки «Шейк» добавляется безлимитный трафик для Instagram и Twitter.

Оператор также закрывает тарифные планы «Вольный life:)», «L классический» и «XL (без обязательств)», «Супер life:)», а также услуги «Роуминг life:)» и 0,25 ГБ.

Начнутся школьные ярмарки

Например, в Барановичах ярмарка «Школьный базар» пройдет с 18 августа по 17 сентября на площади Ленина, 2 рядом с фонтаном. В день открытия – 18 августа – торговля будет расширенной: в ярмарке примут участие не только барановичские, но и иногородние предприятия торговли. Помимо этого, в городе будут организованы дополнительные торговые площадки по продаже канцелярских принадлежностей: павильоны откроются на улицах Советская, 136, Фроленкова, 40, 50 лет БССР, 86.