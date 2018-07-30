Необычные способы, которыми роскошные отели привлекают гостей 30.07.2018, 12:43

Такие «сотрудники» могут повысить популярность гостиницы.

Сервис, шикарные номера и рестораны, не только это, но и хвостатые "сотрудники" могут повысить популярность гостиницы. О котах, символах отелей, — в материале РИА Новости.

В знаменитой гостинице The Algonquin Hotel в Нью-Йорке коты и кошки обитают с 1920 года, а сам отель открылся в 1902-м. Началось все после того, как в роскошный и даже богемный отель пришел бездомный голодный кот и очень полюбился персоналу и гостям.

Публикация от Hamlet The Algonquin Cat (@thealgonquincat) 19 Апр 2018 в 6:37 PDT

С тех пор "династия" не прерывается — одно животное уходит на "пенсию", как правило к сотрудникам в дом, другой кот или кошка приходит с улицы или из приюта для бездомных животных.

Публикация от Hamlet The Algonquin Cat (@thealgonquincat) 20 Июл 2018 в 5:57 PDT

Сейчас символом отеля является рыжий кот Гамлет. Интересно, что по традиции всех котов — символов отеля — зовут Гамлет, а кошек — Матильда.

Он, как пишет Vogue, любит повисеть на стойке регистрации, наблюдать за гостями и сотрудниками из своего домика. Кот Гамлет получает фан-почту и подарки, а также активно ведет себя в соцсетях.

Публикация от Hamlet The Algonquin Cat (@thealgonquincat) 27 Мар 2018 в 6:40 PDT

Во французском отеле Le Bristol Paris, имеющем более чем 90-летнюю историю, также есть пушистые четвероногие сотрудники. Главный — Фараон, "придворный кот". Он встречает гостей в лобби, провожает в рестораны. В конце мая ему исполнилось восемь лет.

Публикация от Le Bristol Paris (@lebristolparis) 24 Май 2018 в 8:24 PDT

У его подруги Клеопатры, которая живет в отеле Brenners Park-Hotel & Spa в Баден-Бадене (Германия), день рождения в апреле. Фараон поздравил ее, а к его поздравлениям присоединились даже поклонники из России.

Публикация от Le Bristol Paris (@lebristolparis) 4 Апр 2018 в 8:11 PDT

У себя в отеле она не осталась без подарков.

Публикация от Brenners Park-Hotel & Spa (@brennersparkhotel) 4 Апр 2018 в 7:24 PDT

Кошка Клеопатра также служит одним из символов и талисманов гостиницы. Гости отеля восхищаются ею, много у нее и поклонников в соцсетях.

Публикация от Brenners Park-Hotel & Spa (@brennersparkhotel) 18 Апр 2018 в 7:46 PDT

Но куда дальше пошли владельцы японской гостиницы, они не просто поселили у себя котов, а решили сдавать их в аренду.

Популярность такой услуги даже испугала самих управляющих отеля — выстроилась очередь.