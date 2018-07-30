Белорусские политики потребовали немедленно освободить Комлика и Федынича 30.07.2018, 12:58

Геннадий Федынич

Фото: praca-by.info

Виновных в политически мотивированном преследовании профсоюза РЭП необходимо привлечь к ответственности.

Об этом говорится в официальном заявлении, подписанном четырьмя оппозиционными организациями, сообщает Charter97.org:

«Заявление про преследование профсоюза радиоэлектронной промышленности

30 июля начался судебный процесс над лидерами профсоюза РЭП Геннадием Федыничем и Игорем Комликом. Он связан с надуманными обвинениями в «неуплате налогов». Подобная практика властями ранее использовалась в отношении правозащитного центра «Вясна» и его руководителя Алеся Беляцкого.

В связи с этим заявляем:

Уголовное дело в отношении лидеров Белорусского профессионального союза работников радиоэлектронной промышленности носит заказной политический характер и преследует цель парализовать работу профсоюза РЭП, который наиболее активно выступает в защиту социально-экономических прав белорусов и оказывает реальную помощь в восстановлении нарушенных прав.

Произвольное использование уголовного законодательства с целью преследования политических оппонентов является недопустимым и возвращает Беларусь в эпоху тоталитаризма. Институты гражданского общества должны поддерживаться государством, а не уничтожаться за свою независимую и принципиальную позицию. Без сильного гражданского общества невозможны демократические реформы в стране.

Требуем немедленно прекратить уголовное дело в отношении Геннадия Федынича и Игоря Комлика, а их права восстановить в полном объеме.

Лиц, виновных в неправовых действиях по преследованию лидеров независимого профсоюза, необходимо привлечь к ответственности.

30 июля 2018 года

Движение «За свободу»

Белорусская христианская демократия

Белорусская социал-демократическая партия (Грамада)

Объединенная гражданская партия»