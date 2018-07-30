Белорусские политики потребовали немедленно освободить Комлика и Федынича
- 30.07.2018, 12:58
Виновных в политически мотивированном преследовании профсоюза РЭП необходимо привлечь к ответственности.
Об этом говорится в официальном заявлении, подписанном четырьмя оппозиционными организациями, сообщает Charter97.org:
«Заявление про преследование профсоюза радиоэлектронной промышленности
30 июля начался судебный процесс над лидерами профсоюза РЭП Геннадием Федыничем и Игорем Комликом. Он связан с надуманными обвинениями в «неуплате налогов». Подобная практика властями ранее использовалась в отношении правозащитного центра «Вясна» и его руководителя Алеся Беляцкого.
В связи с этим заявляем:
Уголовное дело в отношении лидеров Белорусского профессионального союза работников радиоэлектронной промышленности носит заказной политический характер и преследует цель парализовать работу профсоюза РЭП, который наиболее активно выступает в защиту социально-экономических прав белорусов и оказывает реальную помощь в восстановлении нарушенных прав.
Произвольное использование уголовного законодательства с целью преследования политических оппонентов является недопустимым и возвращает Беларусь в эпоху тоталитаризма. Институты гражданского общества должны поддерживаться государством, а не уничтожаться за свою независимую и принципиальную позицию. Без сильного гражданского общества невозможны демократические реформы в стране.
Требуем немедленно прекратить уголовное дело в отношении Геннадия Федынича и Игоря Комлика, а их права восстановить в полном объеме.
Лиц, виновных в неправовых действиях по преследованию лидеров независимого профсоюза, необходимо привлечь к ответственности.
30 июля 2018 года
Движение «За свободу»
Белорусская христианская демократия
Белорусская социал-демократическая партия (Грамада)
Объединенная гражданская партия»