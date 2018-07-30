«Мы платим налог, но не видим результата» 1 30.07.2018, 13:13

Автомобилисты возмущены непригодными для нормальной езды дорогами.

Сегодня чиновники пытаются решить проблемы финансирования строительства, реконструкции и капитального ремонта автодорог за счет автовладельцев. Об этом в письме в редакцию horki.info написала читательница-налогоплатещик:

- Общество, после введения транспортного налога, повсеместно обсуждает практически непригодные для нормальной езды дороги.

Выйдя на пенсию, основной наш маршрут составляет путь: г.Горки – д.Соколово – г.Горки. Муж регулярно проходит технический осмотр автомобиля и оплачивает транспортный налог, однако ситуация с дорогами из года в год не меняется.

Уже более четырех лет на участке автодороги д.Запрудье – д.Соколово установлен знак ограничения скорости 40 км/ч, в связи с ненадлежащим состоянием. Однако ремонта, даже ямочного, не производится. Время нахождения в пути от Горок до д.Запрудье занимает порядка 15 минут (10 км) и еще столько же, если не более, от д.Запрудье до д.Соколово (3 км).

Так может мы оплачиваем не ремонт дорог, а изготовление и установку знаков ограничения скорости...

В дополнение хочется добавить: пусть бы лицо, принявшее решение об установке знака ограничения скорости в 40 км/ч, попробовало бы проехать по данному участку со скоростью хоть как-то приближенной к данной цифре.