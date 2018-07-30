«Артем, только не сдавайся» 2 30.07.2018, 13:10

Гомельский блогер вышел победителем в борьбе с беспределом чиновников.

Гомельский блогер Артем Шапаров не будет наказан за свой видеосюжет о беспределе чиновников от образования. В ролике был коллаж на директора школы в военном кителе, визуально похожем на форму офицера СС, сообщает racyja.com.

Власти остановили административный процесс по причине окончания сроков привлечения к ответственности.

Артем Шапаров отмечает, что такая формулировка милиционеров оставляет двойственные впечатления: «Дело в отношении меня прекращено, это хорошо, единственное что, я недоволен самой мотивировкой: просто по срокам давности. Я уверен, что не виноват и могу это объяснить с точки зрения законодательства.

Статья 17:10 рассматривает распространение нацистской символики и четко прописано, что именно является нацистской символикой Это флаг, вымпел, нагрудный знак и галстук НСДАП. То, что там есть, это форма СС. В статье 17:10, или в какой-то другом статье о распространении нацистской символики об этом ничего не сказано».

Гомельского блогера поддержала нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

Писательница выразила готовность компенсировать возможные штрафы за социальный ролик в поддержку многодетной семьи Шайнюк.

Артем Шапаров очень благодарен знаменитой белоруске за помощь: «Позвонил неизвестный номер. Я поднимаю: «Приветствую, это Светлана Алексиевич». Она просто сказала: «Артем, никого не бойся. Штрафы и так далее, я все оплачу. Только не сдавайся». Здашься, на меня не рассчитывай, а будешь бороться, я помогу тебе до самого конца». Вы же понимаете, что если такой человек дает наставления сложить руки никак не получится. Она очень сильно морально помогла мне, сильно поддерживала меня. Недавно книжка от нее пришло по почте».

Артем Шапаров выражает благодарность всем независимым СМИ, а также людям, которые приходили на его суды. Гомельчанин стал известным благодаря своим социальным роликам. Один из наиболее резонансных материалов был посвящен проблеме так называемых «социально опасных семей», когда чиновники при желании могут поставить на учет любую семью. Блогер освещал ситуацию матери-одиночки Антонины Шайнюк, воспитывающей четырех детей. В мае этого года директор школы №3 Нина Стороженко угрожала матери изъятием детей, если она не переклеить обои и не уберешь из квартиры больного онкологией собаку.