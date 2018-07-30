Фотофакт: Автографы слонимских школьников в библиотеке Конгресса США 30.07.2018, 13:49

Как маленькие белорусы поздравляли Америку со 150-летием.

В 1926 году отмечалось 150-летие со времени образования Соединенных Штатов Америки. По этому поводу в Польше прошла масштабная акция - школы и гимназии получили одинаковые листы бумаги, которые подписывали учителя и ученики, а иногда и их родители, и поздравляли с юбилеем, сообщает racyja.com.

После листы с подписями были собраны в книги, которые передали в США.

Американцы сохранили эти документы до сегодняшних дней.