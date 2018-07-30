Два жителя Канады выиграли в национальную лотерею $27 миллионов 1 30.07.2018, 13:51

Один билет был продан в провинции Онтарио, а второй — в Квебеке.

Два жителя Канады стали победителями последнего розыгрыша популярной национальной лотереи Lotto Max.

Они разделят между собой главный приз — джекпот в размере 35 млн канадских долларов ($ 27 млн), сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

«Выпавшие номера — 8, 11, 14, 17, 26, 30 и 36. Бонус-число — 48», — уточнили организаторы.

На данный момент известно только, что один билет был продан в провинции Онтарио, а второй — в Квебеке. «Утешительный приз» в размере 1 млн канадских долларов ($ 770 тыс.) в этом розыгрыше не достался никому.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $ 49,5 млн) был разыгран в лотерею «6 из 49» в октябре 2015 года.