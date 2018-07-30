Неожиданный рост: Экономика Швеции показала 40-летний рекорд 30.07.2018, 13:55

ВВП Швеции во втором квартале 2018 года неожиданно увеличился.

Валовый внутренний продукт (ВВП) Швеции во втором квартале 2018 года неожиданно увеличился на 1% в сравнении с предыдущими тремя месяцами. Кроме того, подъем экономики страны продолжается уже 20 кварталов подряд, чего не происходило по крайней мере сорок лет.

Об этом свидетельствуют обнародованные предварительные официальные данные Швеции относительно роста ВВП, сообщает nv.ua.

При этом, аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали замедления роста с 0,7% в первом квартале до 0,5% в апреле-июне.

В годовом выражении экономика страны выросла во втором квартале на 3,3%, как и кварталом ранее. Консенсус-прогноз равнялся 2,6%.

Потребительские расходы в апреле-июне увеличились на 0,9% относительно предыдущего квартала, госрасходы - на 0,2%. Экспорт товаров и услуг повысился на 0,5%, в то время как импорт снизился на 0,1%.

Росту шведского ВВП способствовал приток мигрантов, отмечают экономисты. Занятость в стране в последние месяцы достигла рекордного максимума, а уровень госдолга снизился до минимума с 1977 года.

Позитивные данные, по мнению экспертов, увеличивают вероятность того, что в ближайшие месяцы Риксбанк (ЦБ Швеции) перейдет к повышению процентных ставок.