В Минске судят чиновника, которого Лукашенко назвал «негодяем» 2 30.07.2018, 14:02

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Сергея Барисевича обвиняют в коррупции.

В понедельник, 30 июля, Минский областной суд начал рассматривать уголовное дело в отношении экс-начальника Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергея Барисевича, которого обвиняют в коррупции, сообщает tut.by.

На скамье подсудимых 13 человек — 2 мужчин и 11 женщин. Это директора комбинатов школьного питания Фрунзенского, Партизанского, Заводского районов, завпроизводством комбината школьного питания Ленинского района. Пять человек находятся в клетке.

Сергею Барисевичу предъявлены обвинения по ч. ч. 1, 2 и 3 ст. 430 (Получение взятки), ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и ст. 16 (Соучастие в преступлении) УК РБ.

Адвокат Барисевича заявил ходатайство о переводе подзащитного из СИЗО КГБ в СИЗО МВД. Защитник объяснил это тем, что в СИЗО КГБ большие очереди и он не может достаточно общаться с Барисевичем. Суд в удовлетворении ходатайства отказал.

Прокуроры начали зачитывать обвинение.

Первые эпизоды касаются его склонения к хищению и взяткам директора ОАО «Живинка» Березинского.

Сумма ежемесячного «платежа» за покровительство и попустительство по службе — 3,5 тысячи рублей. Плату Барисевич требовал, «угрожая, бравируя личными связями в органах власти». Общий объем переданных средств — 17,5 тысячи рублей.

За трудоустройство своей подчиненной Лисовской, главного специалиста ГУПРа, директором одного из магазинов сети «Живинка» Барисевич получил от нее 1000 рублей и золотой зажим для галстука. Всего от бывшей коллеги он получил 2,7 тысячи рублей.

Следующие 8 эпизодов за период 2015—2016 годов: на довольствие Барисевичу скидываются директора нескольких магазинов «Живинка» — он получает от 1470 до 1970 рублей довольно регулярно, почти каждый месяц. Общая сумма — 13 760 рублей.

По словам обвинения, «доход» Барисевича от сотрудников комбината школьного питания Центрального района в 2015—2016 годах составил более 91 тысячи рублей.

Вместе с главой комбината школьного питания из Центрального района Барисевич, по данным следствия, склонил директора комбината школьного питания Партизанского района к передачи ему взяток за покровительство, попустительство и сохранение рабочего места взяткодателя. Сумма взяток от школ Партизанского района составила 17 тысяч. В 2015 году система взяток распространилась и на Заводской район. С него Барисевич получил не менее 32,6 тысяч рублей (2015−2016 годы).

Гособвинители перечесляют десятки школ, завпроизводством которых регулярно платили Барисевичу.

Как ранее сообщалось, Барисевича задержал КГБ в апреле 2017 года по подозрению в коррупции. Экс-чиновника обвиняют в получении взяток, а также в склонении другого лица к злоупотреблению служебным положением.

Всего же по уголовному делу — 13 обвиняемых. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ст. ст. 430 (Получение взятки) и 432 (Посредничество во взяточничестве) Уголовного кодекса Беларуси. Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ожидалось, что дело будет рассматриваться в городском суде, но выбор сделан в пользу Минского областного суда. Как следует из УПК, уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления. Но если место совершения преступления определить невозможно или если преступления совершены в разных местах, дела рассматриваются судами по месту окончания предварительного расследования либо по месту совершения одного из преступлений, последнего или же наиболее тяжкого из них.

Напомним, по этому делу вскоре после задержания Барисевича высказывался Лукашенко. «Что получается: в городе-герое Минске отходами детей в школах кормите! В девяти районах девять преступных групп собирают подачки с поваров школьных и тех, кто обеспечивает школьным питанием. В конвертах деньги негодяю собирают!» — возмутился тогда Лукашенко.