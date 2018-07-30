На Урале российские военные стреляли по деревне: снаряд попал в жилой дом 9 30.07.2018, 14:08

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В помещении находилась женщина со своим внуком.

Российские военные во время учений обстреляли из тяжелых орудий деревню Большая Исангильдина Челябинской области, передает со ссылкой на местных жителей Урал-пресс-информ.

Как сообщается, инцидент произошел в ночь на 27 июля.

Один из снарядов попал в сарай, а еще один, пробив дверь жилого дома, упал в подвал.

При этом на момент инцидента в помещении находилась женщина со своим внуком, которая и сообщила о происшествии в полицию.

В свою очередь военные свою причастность к обстрелу отрицают, утверждая, что рядом с селом нет полигонов, с которых могли бы прилететь снаряды.

"Так откуда тогда снаряды? Мы что ли сами перестреливаемся? Ох и темнят военные. Нас же предупреждали, что в эту ночь будут учения, даже объявления развешали по деревне, а теперь отнекиваются", - рассказал один из местных жителей.

Кроме того, другие люди видели, как ранее утром мимо деревни ехали военные машины.