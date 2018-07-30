Леонид Заико: Чиновники привезли в Минск родственников, а остальным говорят – езжайте в пригороды 30.07.2018, 14:27

Леонид Заико

Фото: tut.by

Экономист – о том, почему хотят ограничить строительство жилья в Минске.

В эфире белорусского телевидения вице-премьер Анатолий Калинин заявил о планах властей вдвое сократить строительство жилья в областных центрах и Минске. Вместо этого белорусам будут предлагать льготные условия на строительство жилья, но только в городах-спутниках.

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико в комментарии «Салідарнасці» скептически оценил инициативу чиновников:

– Простой житель страны может спросить: а почему до этого времени все было иначе? Почему строили такие джунгли, как район Каменная горка в Минске, почему строили такие же джунгли в центре областных городов?

Социология показывает, что население малых городов и деревень стремится переезжать в Минск. Не в районные центры, как было раньше, когда из деревень люди хотели переехать в небольшие города. А теперь белорусы хотят переехать прямо в столицу. То есть, ориентация поменялось.

И особенно этому поспособствовала так называемая вертикаль: чиновники своих детей ведь отправляли куда? В столицу. Покупали им там квартиры и прочее. Мол, мы своих детей поселили в Минске, своих родственников расселили – решили все вопросы. А теперь всем остальным говорят – езжайте в пригороды. Извините, но это напоминает режим внутренней миграции.

Экономист уверен, что в Беларуси действуют довольно высокие цены на квадратный метр жилья, особенно в крупных городах.

– Мне приходилось анализировать ситуацию в России, так вот там можно купить однокомнатную студию за 15 тысяч долларов. В Беларуси при такой цене население, наверное, поставило бы Лукашенко памятник – белый, из чистого мрамора, – иронизирует собеседник.

Высокие цены на квадратный метр, по мнению эксперта, держатся за счет злоупотреблений в трех сферах – в строительстве, в банках, которые выдают деньги под строительство, и в муниципалитетах, которые раздают землю за взятки.

– Сейчас людей выселяют из хороших частных домов в черте города, чтобы вместо них поставить уродливые бетонные здания. А нынешних владельцев выгоняют. Эта проблема решается легко: если вы в Минске хотите получить площадку под строительство здания, то купите эту землю у людей, которые сейчас ее занимают. По рыночной цене.

Если бы участок в черте города можно было продать за 200 тысяч долларов, то хозяин мог бы взамен купить себе за 100 тысяч долларов дом в Черногории. А на оставшиеся деньги пить пиво и шампанское. Нужно, чтобы работал рынок и чтобы в это никто не вмешивался – ни исполком, ни президент. Тогда будет сразу понятно, кто строит в Минске, а кто в малых городах, потому что там земля дешевле, – резюмирует Леонид Заико.