Британские фермеры после «брексита» надеются на белорусов 30.07.2018, 14:33

В сборе фруктов и овощей Англия сегодня полностью зависит от иностранных работников.

Фермеры Великобритании сильно обеспокоены. Им неясно, кто будет собирать урожай будущей весной, пишет американская Washington Post (перевод — belmir.by).

В сборе фруктов и овощей Англия сегодня полностью зависит от иностранных работников. Из 60 тысяч сезонщиков, трудившихся в стране в 2017-м, лишь один процент составляли местные жители.

Львиная же доля работников приезжала из стран Восточной Европы, особенно Болгарии и Румынии.

Пока Великобритания была членом Евросоюза, ее границы были открыты для миграции жителей ЕС, в том числе сезонщиков, приезжавших на 4-5 месяцев и возвращавшихся домой.

Но выход страны из этой организации означает и конец эры свободного передвижения.

Тем временем, уже сейчас недостаток рабочей силы, который связан с экономическими изменениями, оставлял на полях невостребованную гниющую клубнику.

Вакансии должны заполнить сами англичане, не сильно горящие желанием, либо надо привлекать и работников из стран, не входящих в ЕС, – Беларуси, Непала, Филиппин.

Такая схема привлечения людей работала в Британии в прошлом, но потом от нее отказались. Сейчас же звучит все больше голосов, что ее надо вернуть.