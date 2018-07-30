Названы 10 лучших музыкальных видеоклипов 2018 года 30.07.2018, 14:36

В список лучших клипов года включены наиболее яркие музыкальные видеоистории.

Редакция американского журнала Esquire (перевод - «Новое время») составила рейтинг 10 лучших видеоклипов 2018 года.

Издание включило в список лучших клипов года наиболее яркие, по мнению редакции, музыкальные видеоистории, в числе которых – новая совместная видеоработа Бейонсе и Джей-Зи на трек Apeshit, снятая в Лувре, а также ставший культовым клип американского рэпера Childish Gambino на песню This Is America.

«Современные музыкальные клипы давно вышли за рамки развлекательного контента. Сегодня музыкальные видео — это способ поднять важные для общества и мира темы – политические и социальные», - отмечают в издании.

Какие видеоклипы вошли в золотую десятку лучших музыкальных видео этого года по мнению Esquire:

ANDERSON .PAAK – TIL IT'S OVER

THE CARTERS – APESHIT

CHILDISH GAMBINO – THIS IS AMERICA

DRAKE – GOD'S PLAN

TIERRA WHACK – WHACK WORLD

JANELLE MONÁE – PYNK

KALI UCHIS – AFTER THE STORM

JUSTIN TIMBERLAKE – SAY SOMETHING

TYLER, THE CREATOR – OKRA

JAY ROCK, KENDRICK LAMAR, FUTURE – KING'S DEAD