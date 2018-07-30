Названы 10 лучших музыкальных видеоклипов 2018 года
- 30.07.2018, 14:36
В список лучших клипов года включены наиболее яркие музыкальные видеоистории.
Редакция американского журнала Esquire (перевод - «Новое время») составила рейтинг 10 лучших видеоклипов 2018 года.
Издание включило в список лучших клипов года наиболее яркие, по мнению редакции, музыкальные видеоистории, в числе которых – новая совместная видеоработа Бейонсе и Джей-Зи на трек Apeshit, снятая в Лувре, а также ставший культовым клип американского рэпера Childish Gambino на песню This Is America.
«Современные музыкальные клипы давно вышли за рамки развлекательного контента. Сегодня музыкальные видео — это способ поднять важные для общества и мира темы – политические и социальные», - отмечают в издании.
Какие видеоклипы вошли в золотую десятку лучших музыкальных видео этого года по мнению Esquire:
ANDERSON .PAAK – TIL IT'S OVER
THE CARTERS – APESHIT
CHILDISH GAMBINO – THIS IS AMERICA
DRAKE – GOD'S PLAN
TIERRA WHACK – WHACK WORLD
JANELLE MONÁE – PYNK
KALI UCHIS – AFTER THE STORM
JUSTIN TIMBERLAKE – SAY SOMETHING
TYLER, THE CREATOR – OKRA
JAY ROCK, KENDRICK LAMAR, FUTURE – KING'S DEAD