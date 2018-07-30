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Комлик – судье: Вы винтик, который заменят на такой же винтик

  • 30.07.2018, 14:42
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Игорь Комлик

Лидеры РЭП прокомментировали сегодняшний процесс.

Лидеры независимого профсоюза РЭП прокомментировали «Белсату» сегодняшний суд.

«Это сфабрикованное и политически мотивированное дело. Даже само обвинение отмечает, что я находился в Беларуси и при этом обеспечивал перемещение наличных денег из Литвы. Каким образом, находясь на территории Беларуси, я мог это сделать? Это чистая фикция. Для такого дела нужна доказательная база, а ее здесь нет. Власти хотят уничтожить профсоюз РЭП, вот в чем дело», – заявил председатель РЭП Геннадий Федынич.

Игорь Комлик отметил, что профсоюз РЭП – это «бельмо в глазу власти».

«По большому счету, этот процесс – это театр. Возможно, уже все определено и от того, что мы будем делать, ничего не зависит», – отметил он.

В начале процесса Игорь Комлик заявил что не будет ходатайствовать о замене судьи. «Будет неправдой сказать, что я вам доверяю. Вы винтик системы, но вас заменят на такой же винтик», — сказал Комлик судье.


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