Таксисты блокируют улицы городов Испании

Таксисты блокируют улицы городов Испании4
- 30.07.2018, 14:51
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Они угрожают перекрыть границу.
Таксисты Барселоны, Мадрида и других испанских городов продолжают бессрочную забастовку против выдачи лицензий компаниям, которые предоставляют автомобили напрокат для платформ Uber или Cabify.
Об этом сообщает El Pais (перевод - «Европейская правда»).
Утром в понедельник более полутора тысяч такси заблокировали движение в обоих направлениях по центральным улицам Барселоны. Как отмечается, забастовка затронула тысячи туристов и местных жителей.
Таксисты Мадрида, которые присоединились к бессрочной забастовке в субботу, заблокировали восемь из десяти полос движения на одной из основных автомагистралей испанской столицы в районе министерства развития.
Акции таксистов также проходят в других испанских городах: Малаге, Валенсии, Сарагосе и др.
В понедельник представители протестующих планируют провести встречу с представителями министерства развития. В случае невыполнения их требований, таксисты угрожают блокировать вокзалы, аэропорты и даже границу с Францией.
Причиной забастовки стало приостановление Верховным судом Каталонии решения мэра Барселоны об ограничении количества лицензий компаний, предоставляющих автомобили напрокат с водителем, чем пользуются платформы Uber или Cabify. Таксисты настаивают, что неограниченная выдача таких лицензий убивает обычные службы такси.