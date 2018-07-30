Названы купюры в евро, которые подделывают чаще всего 30.07.2018, 14:40

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Европейский Центробанк опубликовал отчет.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в первой половине 2018 года изъял из оборота 301 тыс. поддельных евробанкнот, что на 17,1% меньше, чем в октябре-декабре 2017 года. Чаще всего подделывают купюры номиналом €20 и €50.

Об этом сообщили в ЕЦБ, передает агентство Интерфакс-Украина.

Кроме того, в сравнении с первым полугодием прошлого года число фальшивых купюр в странах валютного блока сократилось на 9,1%.

Среди фальшивых купюр наибольшую долю занимают банкноты номиналом €20 и €50, на них приходится 83% выявленных фальшивок. На третьем месте - банкнота достоинством в €100, доля которой в подделках составляет 10,9%. Реже всего фальшивомонетчики интересуются купюрами €200 (доля - 0,8%).

"Вероятность получить поддельную купюру совсем невелика. Число фальшивок остается крайне низким в сравнении с количеством настоящих банкнот в обращении, которое стабильно увеличивалось темпами, превышающими рост ВВП", - отмечает ЕЦБ.

В 2017 году число евробанкнот в обращении выросло на 5,9%, а их стоимость – на 4%. Всего в еврозоне более 21 млрд купюр единой валюты совокупной стоимостью свыше €1,1 трлн.

По данным Бундесбанка, в первом полугодии власти Германии изъяли 31,1 тыс. фальшивых купюр на сумму €1,8 млн. Количество поддельных евро уменьшилось на 6,2%.

"Статистически на каждые 10 тысяч человек приходится примерно семь фальшивых банкнот в год", - заявил член правления Бундесбанка Йоханнес Беерман.

В Германии чаще всего подделывают банкноты номиналом €50, они составляют 72% всех фальшивок.

Вместе с тем в Эстонии за год увеличилось число выявленных подделок для купюр номиналом €50 и €100. При этом поддельных монет в Эстонии было найдено на 20% меньше, чем годом ранее – то есть только в 39 случаях. Всего в январе-июне в стране были обнаружены 1 159 поддельных банкнот евро, что на 912 купюр больше, чем годом ранее.