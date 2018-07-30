808 боровиков насобирала семья из-под Слонима 7 30.07.2018, 15:04

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Лесные трофеи белорусов впечатляют.

Жительница деревни Жировичи Слонимского района Мария Скорупич на призыв «Газеты Слонимской» делиться фотографиями своих лесных трофеев прислала фото с восемью лукошками, полными белых грибов.

— Собирали грибы 25 июля. Решили с папой сходить на разведку по своим обычным местам (как настоящий грибник свои места не сдам, конечно) и очень быстро насобирали две корзинки. Решили ещё сходить, но уже втроём: мама, папа и я. Ходили опять по тем же местам и так же быстро наполнили лукошки да ещё и пакет. Мама нашла поляну, на которой было 38 белых! В третий раз мы пошли с папой — и опять нарезали два лукошка. Обычно считаем собранные грибы, и в этих восьми лукошках было 808 штук! Раньше собирали грибы в таких количествах, ходили тоже по нескольку раз. Последний раз так много мы насобирали, кажется, в 2006 году — больше 2000 штук, ходили втроём четыре раза за день. Большие грибы пошли на сушку, остальные замариновали, — поделилась жительница Жировичей Мария Скорупич.