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«Терпение подходит к концу»: мощные кадры с антипутинского митинга в Москве

  • 30.07.2018, 14:00
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Фото: Евгений Фельдман

Тысячи человек – на второй за выходные акции против повышения пенсионного возраста.

Организованный Либертарианской партией на проспекте Сахарова митинг стал второй за выходные крупной акцией против пенсионной реформы в Москве (подробнее о протестах почитать можно здесь и здесь). На воскресной акции, которую поддержал Алексей Навальный, побывал фотограф Евгений Фельдман.

Специально для The Bell он сделал фоторепортаж с митинга.

Фото: Евгений Фельдман

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