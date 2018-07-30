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Видеохит: Любящая фрукты собака прекрасно знает, как охладиться в летний зной

  • 30.07.2018, 15:12

Ролик быстро стал популярным в Сети.

Холодный арбуз — это прекрасный способ не только утолить жажду, но и охладиться в летний зной, пишет 120.su.

Это прекрасно знает собака породы ирландский терьер по кличке Луна, которая живёт в Германии вместе с любящей хозяйкой Клаудией.

В какой-то момент владелица Луны решила, что процесс поедания арбуза выглядит очень смешно, и стоит снять его на видео и выложить в интернет. Зрители полностью согласились с Клаудией, посчитав кадры действительно милыми и забавными.


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