Видеохит: Любящая фрукты собака прекрасно знает, как охладиться в летний зной 30.07.2018, 15:12

Ролик быстро стал популярным в Сети.

Холодный арбуз — это прекрасный способ не только утолить жажду, но и охладиться в летний зной, пишет 120.su.

Это прекрасно знает собака породы ирландский терьер по кличке Луна, которая живёт в Германии вместе с любящей хозяйкой Клаудией.

В какой-то момент владелица Луны решила, что процесс поедания арбуза выглядит очень смешно, и стоит снять его на видео и выложить в интернет. Зрители полностью согласились с Клаудией, посчитав кадры действительно милыми и забавными.