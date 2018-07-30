Герой эпизодов из «Девчат» и «Джентльменов удачи»: Белорусскому языку научила теща 1 30.07.2018, 15:36

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Роман Филиппов – о том, как стал «диссидентом» и уехал из Минска.

Актер, запомнившийся зрителям СССР яркими эпизодами во многих знаменитых картинах, за семь лет работы в Минске прослыл большим актером, выучил белорусский язык, но уехал после скандала на слете молодежи, пишет kp.by.

БЕЛОРУССКОМУ ЯЗЫКУ НАУЧИЛИ ТЕЩА И ТЕСТЬ

Впервые в Минск Роман Филиппов приехал сниматься на «Беларусьфильм». Когда актеру было 24 года, в кино уже стали эксплуатировать его могучую стать - борец в картине «Чемпион мира», Федька Бык в первой версии «Зеленого фургона», хамоватый громила Васька в «Девчатах»… Белорусская студия тоже предлагала эпизоды вроде фашиста-диверсанта.

А помните Филиппова в образе Васьки, хамоватого приятеля Ильи (актер Николай Рыбников) из "Девчат"? Фото: Кадр из фильма

В один из визитов в Минск Роман встретил здесь свою любовь. Екатерина - дочь известного диктора белорусского радио Лилии Стасевич, начинающая актриса. Ради нее Филиппов бросает попытки спасти московскую карьеру и срывается в Беларусь. Правда, и держаться в столице СССР к началу 1960-х ему было не за что. В Малом театре после учебы актер продержался три сезона - сказался строптивый характер. Потом были год в Пушкинском театре и кочевая жизнь в составе гастрольных бригад Москонцерта. А в Минске Филиппов сразу зачислен в главный драмтеатр - Купаловский. Теща и тесть, тоже знаменитый диктор нашего ТВ и радио Владимир Шелихин, помогли освоить белорусский язык. Владимир Алексеевич вспоминал в своей книге «Сердце помнит...», что процесс шел семимильными шагами:

Роман Сергеевич с дочкой Аней, на фото справа – его супруга Екатерина. Фото: Книга Владимира Шелихина «Серце помнит...»

- Роман произносил белорусские слова с забавными ударениями, когда читал текст с листа - умилительно говорил «з’Ясі» вместо «з’ясI» или «кАпцюрамi» вместо «капцюрАмі». Но овладел языком так быстро, что вскоре стал читать по радио литературные передачи с отменным произношением.

Такие снимки романа Филиппова сохранились в театре. Фото: Аркхив Купаловского театра

ПОСЛЕ ЭПИЗОДА В «БРИЛЛИАНТОВОЙ РУКЕ» СТАЛ САМЫМ ЗНАМЕНИТЫМ КУПАЛОВЦЕМ

Молодая семья поначалу жила со старшим поколением в одной комнате, но вскоре подоспела небольшая, но все-таки двухкомнатная квартира, где появился и пятый жилец - Аннушка, дочь Екатерины и Романа. Вот только не учитывали проектировщики хрущевок, что в них будут жить такие могучие люди, как Филиппов. Владимир Шелихин замечал, что потолки на 5-м этаже ненамного превышали 193 см роста его зятя.

Чтобы играть на Купаловской сцене, Филиппов выучил белорусский язык. И у него были заметные роли - скажем, Астров в чеховской пьесе "Дядя Ваня". Фото: Архив Купаловского театра

В театре за семь лет в Минске он сыграл с десяток спектаклей. Играл он и Астрова в «Дяде Ване», и короля в «Конец - делу венец» Шекспира, и дряхлых стариков (при его-то телосложении!), и незадачливого брехтовского вояку в спектакле «Что тот солдат, что этот» будущего худрука труппы Валерия Раевского.

Короля в спектакле "Канец - справе вянец" по Шекспиру на купаловской сцене играл Роман Филиппов, Бертрама - Николай Еременко-старший. А в реальной жизни, говорят, между ними пробежала черная кошка. Почему? Уже и не скажешь. Фото: Архив Купаловского театра

Филиппов играет с молодыми Августом Миловановым, Марией Захаревич, Геннадием Овсянниковым, Геннадием Гарбуком. Для последнего Роман Сергеевич стал близким другом, о чем Гарбук не раз вспоминал. А Овсянников уверен, что стереотип о Филиппове как короле эпизода - это придумка: «Роман на купаловской сцене играл разные роли».

В этой сцене Филиппов (справа) занят со своим другом Геннадием Гарбуком. Фото: Архив Купаловского театра

В одной из самых знаменитых постановок Валерия Раевского "Што той салдат, што гэты" по Бертольду Брехту нашлась роль и для фактурного Романа Филиппова незадолго до его ухода из купаловской труппы. Фото: Архив Купаловского театра

Появление Филиппова на сцене всегда вызывало аплодисменты: рост, голос, фактура, узнаваемость по кино. Однако всесоюзную известность Филиппову принесла в 1964-м роль Распутина в телеспектакле «Крах» режиссера Виктора Карпилова. Свидетелем этих съемок оказался фотограф Юрий Иванов. Он говорит, что когда в сцене был занят Филиппов, на площадке царила тишина.

Знаковой для Филиппова в белорусский период стала роль Распутина в спектакле "Крах". Фото: Книга Владимира Шелихина «Серце помнит...»

После показа на Центральном телевидении Романа Сергеевича узнавали по всему СССР. Тесть артиста как-то оказался в Москве вскоре после телепоказа «Краха». Таксист, узнав, что пассажир из Минска, все расспрашивал о «Крахе» и артисте, сыгравшем Распутина.

Роман Романа с кино тоже продолжался. Филиппов сыграл десяток ролей за минские годы - правда, все второй план. Самые известные - в «Рогатом бастионе» по Андрею Макаенку, сказке «Город мастеров» Виктора Турова и «Трех толстяках» Алексея Баталова.

Эта сцена из «Бриллиантовой руки» принесла Филиппову всесоюзную славу: «Будете у нас на Колыме – милости просим!». Фото: Кадр из фильма

В 1968-м Филиппов исполняет маленькую роль в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая. Того самого персонажа, который в ресторане терзает Козодоева (Андрей Миронов) вопросом: «Зачем Володька усы сбрил?». Пока Семен Семенович Горбунков (Юрий Никулин) дрожит перед незнакомцем, все становится на свои места. И вот персонаж Филиппова сердечно приглашает в гости уже крылатой репликой: «Будете у нас на Колыме - милости просим!».

Как же легко стало на душе Семену Семеновичу Горбункову (Юрий Никулин), когда они с Евгением Николаевичем Ладыженским (Роман Филиппов) наконец выяснили, зачем Володька усы сбрил. Фото: Кадр из фильма

ВЫСКАЗАЛСЯ ПРОТИВ ПАРТИИ, НО ПРОСЛАВИЛСЯ В МОСКВЕ

Год спустя после выхода «Бриллиантовой руки» Филиппов возвращается в Москву. Вряд ли только успех в кино стал причиной отъезда из Минска. С одной стороны, он только-только получает звание заслуженного артиста БССР. С другой - большому артисту было тесно в предлагаемых обстоятельствах. Да и в театре, говорят, у него случился конфликт с Николаем Еременко-старшим - тогда главой парткома Купаловского. Какая кошка пробежала между ними, теперь не скажешь. Но на одном из худсоветов эмоциональный Филиппов заявил коллеге: «Да помолчи ты…» По версии же Владимира Шелихина, Роман отличился на слете молодежи - наговорил того, что не сочеталось с линией партии.

Этот кадр с Романом Филипповым на фоне минского пейзажа сделан в день его отъезда из Минска. Фото Юрия ИВАНОВА

Так или иначе, а вскоре после этих событий по Минску пошел слух: Филиппов собирает чемоданы. Об этом узнал и фотокорреспондент Юрий Иванов:

- Предложил Роману сделать фото у ротонды на улице Коммунистической с видом на Минск. После съемки Филиппов спросил: «Что ты вечером делаешь? Я сегодня уезжаю в Москву. Заходи». Я пришел, это было неподалеку от площади Победы. Кроме семьи, тестя и тещи было всего несколько человек провожающих. В основном все молчали, но Роман травил анекдоты. Не сказал бы, что он радовался отъезду - скорее, был подавлен. Когда я спросил, сколько ему лет, Роман ответил: «Тридцать три». Я говорю: «Возраст Иисуса Христа». А он: «Вот меня и распяли».

Одна из самых колоритных ролей Филиппова - Никола Питерский в "Джентельменах удачи". Фото: Кадр из фильма

В Москве Филиппова снова брали в Малый театр. Вернулся он узнаваемым артистом, с ним переехали жена и дочка. Роман Сергеевич стал играть большие роли в лучших постановках. Вершиной его сценической карьеры считается Несчастливцев в «Лесе» Островского. А новая киностраница для Романа Сергеевича началась с «Джентльменов удачи» Георгия Данелии, где Николу Питерского «хулиганы зрения лишают». Потом - поэт Ляпис-Трубецкой в «12 стульях» Леонида Гайдая, герои «Сибириады» Андрона Кончаловского и «Чародеев».

Пожалуй, главная роль Филиппова в белорусском кинематографе - это Дубатовк в "Дикой охоте короля Стаха". Фото: Кадр из фильма

Фотопроба на роль Дубатовка. Говорят, автор повести "Дикая охота короля Стаха" Владимир Короткевич поддерживал выбор Филиппова на эту роль. Наверняка они были знакомы по минскому быту актера. Фото: Белгосархив-музей литературы и искусства

Несколько раз возвращался Филиппов и на «Беларусьфильм», чтобы сыграть Филина в «Кортике» и Дубатовка в «Дикой охоте короля Стаха». Кстати, и Боцман Рома в мультфильме о «Боцмане и попугае» говорит голосом Филиппова.

Роман Филиппов не один год был всесоюзным Дедом Морозом №1. Фото: yaplakal.com

...Прожил Роман Филиппов всего 56 лет. Он умер от тромбоза в феврале 1992 года. А несколько лет был главным советским Дедом Морозом. Говорят, на последнем новогоднем спектакле ведущие оговорились: во фразе «Дед Мороз не прощается с вами» пропустили частицу «не»…

КСТАТИ

Пародировал Брежнева и шутил о выпивке

Роман Филиппов славился как заправский рассказчик анекдотов. Один из них, довольно опасный, сохранили мемуары Владимира Шелихина

По его словам, зять не стеснялся пародировать речь главного героя:

«Захотелось Брежневу поводить по Третьяковке высоких иностранных гостей Союза. Консультанты напичкали генсека сведениями, и он подводит гостей к картине «Утро стрелецкой казни».

- Вот знаменитая картина на историческую тему художника Сурикова. Как видите, она очень большая.

Дошли до «Демона поверженного». Гид забыл фамилию художника, поглядывает на консультантов и говорит, причмокивая:

- И это тоже хорошая картина…

Консультанты тем временем шепчут фамилию автора: «В-рубель, В-рубель». Леонид Ильич резюмировал:

- Она поменьше, - а услышав «…рубель», добавил: - И недорогая».

А еще Филиппов писал стихи, в фильмах даже звучали песни на его слова. Причем строки Филиппова были с юмором, как это - «Масленица»:

Трактат о первой рюмке водки

Я б написал - глоток слюны,

Слюна во рту, на подбородке,

Но к черту водку! Ждут блины!

Иные люди без понятья

Блин режут, вилкою едят!

Блины люблю руками брать я,

В том есть особый аромат!

…И вот, друзья, в мгновенья эти,

Когда во рту кусок блина,

Жизнь ощущаешь в новом свете,

Она насыщена, полна!