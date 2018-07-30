Герой эпизодов из «Девчат» и «Джентльменов удачи»: Белорусскому языку научила теща

Герой эпизодов из «Девчат» и «Джентльменов удачи»: Белорусскому языку научила теща1
- 30.07.2018, 15:36
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Роман Филиппов – о том, как стал «диссидентом» и уехал из Минска.
Актер, запомнившийся зрителям СССР яркими эпизодами во многих знаменитых картинах, за семь лет работы в Минске прослыл большим актером, выучил белорусский язык, но уехал после скандала на слете молодежи, пишет kp.by.
БЕЛОРУССКОМУ ЯЗЫКУ НАУЧИЛИ ТЕЩА И ТЕСТЬ
Впервые в Минск Роман Филиппов приехал сниматься на «Беларусьфильм». Когда актеру было 24 года, в кино уже стали эксплуатировать его могучую стать - борец в картине «Чемпион мира», Федька Бык в первой версии «Зеленого фургона», хамоватый громила Васька в «Девчатах»… Белорусская студия тоже предлагала эпизоды вроде фашиста-диверсанта.
В один из визитов в Минск Роман встретил здесь свою любовь. Екатерина - дочь известного диктора белорусского радио Лилии Стасевич, начинающая актриса. Ради нее Филиппов бросает попытки спасти московскую карьеру и срывается в Беларусь. Правда, и держаться в столице СССР к началу 1960-х ему было не за что. В Малом театре после учебы актер продержался три сезона - сказался строптивый характер. Потом были год в Пушкинском театре и кочевая жизнь в составе гастрольных бригад Москонцерта. А в Минске Филиппов сразу зачислен в главный драмтеатр - Купаловский. Теща и тесть, тоже знаменитый диктор нашего ТВ и радио Владимир Шелихин, помогли освоить белорусский язык. Владимир Алексеевич вспоминал в своей книге «Сердце помнит...», что процесс шел семимильными шагами:
- Роман произносил белорусские слова с забавными ударениями, когда читал текст с листа - умилительно говорил «з’Ясі» вместо «з’ясI» или «кАпцюрамi» вместо «капцюрАмі». Но овладел языком так быстро, что вскоре стал читать по радио литературные передачи с отменным произношением.
ПОСЛЕ ЭПИЗОДА В «БРИЛЛИАНТОВОЙ РУКЕ» СТАЛ САМЫМ ЗНАМЕНИТЫМ КУПАЛОВЦЕМ
Молодая семья поначалу жила со старшим поколением в одной комнате, но вскоре подоспела небольшая, но все-таки двухкомнатная квартира, где появился и пятый жилец - Аннушка, дочь Екатерины и Романа. Вот только не учитывали проектировщики хрущевок, что в них будут жить такие могучие люди, как Филиппов. Владимир Шелихин замечал, что потолки на 5-м этаже ненамного превышали 193 см роста его зятя.
В театре за семь лет в Минске он сыграл с десяток спектаклей. Играл он и Астрова в «Дяде Ване», и короля в «Конец - делу венец» Шекспира, и дряхлых стариков (при его-то телосложении!), и незадачливого брехтовского вояку в спектакле «Что тот солдат, что этот» будущего худрука труппы Валерия Раевского.
Филиппов играет с молодыми Августом Миловановым, Марией Захаревич, Геннадием Овсянниковым, Геннадием Гарбуком. Для последнего Роман Сергеевич стал близким другом, о чем Гарбук не раз вспоминал. А Овсянников уверен, что стереотип о Филиппове как короле эпизода - это придумка: «Роман на купаловской сцене играл разные роли».
Появление Филиппова на сцене всегда вызывало аплодисменты: рост, голос, фактура, узнаваемость по кино. Однако всесоюзную известность Филиппову принесла в 1964-м роль Распутина в телеспектакле «Крах» режиссера Виктора Карпилова. Свидетелем этих съемок оказался фотограф Юрий Иванов. Он говорит, что когда в сцене был занят Филиппов, на площадке царила тишина.
После показа на Центральном телевидении Романа Сергеевича узнавали по всему СССР. Тесть артиста как-то оказался в Москве вскоре после телепоказа «Краха». Таксист, узнав, что пассажир из Минска, все расспрашивал о «Крахе» и артисте, сыгравшем Распутина.
Роман Романа с кино тоже продолжался. Филиппов сыграл десяток ролей за минские годы - правда, все второй план. Самые известные - в «Рогатом бастионе» по Андрею Макаенку, сказке «Город мастеров» Виктора Турова и «Трех толстяках» Алексея Баталова.
В 1968-м Филиппов исполняет маленькую роль в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая. Того самого персонажа, который в ресторане терзает Козодоева (Андрей Миронов) вопросом: «Зачем Володька усы сбрил?». Пока Семен Семенович Горбунков (Юрий Никулин) дрожит перед незнакомцем, все становится на свои места. И вот персонаж Филиппова сердечно приглашает в гости уже крылатой репликой: «Будете у нас на Колыме - милости просим!».
ВЫСКАЗАЛСЯ ПРОТИВ ПАРТИИ, НО ПРОСЛАВИЛСЯ В МОСКВЕ
Год спустя после выхода «Бриллиантовой руки» Филиппов возвращается в Москву. Вряд ли только успех в кино стал причиной отъезда из Минска. С одной стороны, он только-только получает звание заслуженного артиста БССР. С другой - большому артисту было тесно в предлагаемых обстоятельствах. Да и в театре, говорят, у него случился конфликт с Николаем Еременко-старшим - тогда главой парткома Купаловского. Какая кошка пробежала между ними, теперь не скажешь. Но на одном из худсоветов эмоциональный Филиппов заявил коллеге: «Да помолчи ты…» По версии же Владимира Шелихина, Роман отличился на слете молодежи - наговорил того, что не сочеталось с линией партии.
Так или иначе, а вскоре после этих событий по Минску пошел слух: Филиппов собирает чемоданы. Об этом узнал и фотокорреспондент Юрий Иванов:
- Предложил Роману сделать фото у ротонды на улице Коммунистической с видом на Минск. После съемки Филиппов спросил: «Что ты вечером делаешь? Я сегодня уезжаю в Москву. Заходи». Я пришел, это было неподалеку от площади Победы. Кроме семьи, тестя и тещи было всего несколько человек провожающих. В основном все молчали, но Роман травил анекдоты. Не сказал бы, что он радовался отъезду - скорее, был подавлен. Когда я спросил, сколько ему лет, Роман ответил: «Тридцать три». Я говорю: «Возраст Иисуса Христа». А он: «Вот меня и распяли».
В Москве Филиппова снова брали в Малый театр. Вернулся он узнаваемым артистом, с ним переехали жена и дочка. Роман Сергеевич стал играть большие роли в лучших постановках. Вершиной его сценической карьеры считается Несчастливцев в «Лесе» Островского. А новая киностраница для Романа Сергеевича началась с «Джентльменов удачи» Георгия Данелии, где Николу Питерского «хулиганы зрения лишают». Потом - поэт Ляпис-Трубецкой в «12 стульях» Леонида Гайдая, герои «Сибириады» Андрона Кончаловского и «Чародеев».
Несколько раз возвращался Филиппов и на «Беларусьфильм», чтобы сыграть Филина в «Кортике» и Дубатовка в «Дикой охоте короля Стаха». Кстати, и Боцман Рома в мультфильме о «Боцмане и попугае» говорит голосом Филиппова.
...Прожил Роман Филиппов всего 56 лет. Он умер от тромбоза в феврале 1992 года. А несколько лет был главным советским Дедом Морозом. Говорят, на последнем новогоднем спектакле ведущие оговорились: во фразе «Дед Мороз не прощается с вами» пропустили частицу «не»…
КСТАТИ
Пародировал Брежнева и шутил о выпивке
Роман Филиппов славился как заправский рассказчик анекдотов. Один из них, довольно опасный, сохранили мемуары Владимира Шелихина
По его словам, зять не стеснялся пародировать речь главного героя:
«Захотелось Брежневу поводить по Третьяковке высоких иностранных гостей Союза. Консультанты напичкали генсека сведениями, и он подводит гостей к картине «Утро стрелецкой казни».
- Вот знаменитая картина на историческую тему художника Сурикова. Как видите, она очень большая.
Дошли до «Демона поверженного». Гид забыл фамилию художника, поглядывает на консультантов и говорит, причмокивая:
- И это тоже хорошая картина…
Консультанты тем временем шепчут фамилию автора: «В-рубель, В-рубель». Леонид Ильич резюмировал:
- Она поменьше, - а услышав «…рубель», добавил: - И недорогая».
А еще Филиппов писал стихи, в фильмах даже звучали песни на его слова. Причем строки Филиппова были с юмором, как это - «Масленица»:
Трактат о первой рюмке водки
Я б написал - глоток слюны,
Слюна во рту, на подбородке,
Но к черту водку! Ждут блины!
Иные люди без понятья
Блин режут, вилкою едят!
Блины люблю руками брать я,
В том есть особый аромат!
…И вот, друзья, в мгновенья эти,
Когда во рту кусок блина,
Жизнь ощущаешь в новом свете,
Она насыщена, полна!