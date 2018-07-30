В США начинается суд над Манафортом 2 30.07.2018, 15:41

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Пол Манафорт

Фото: AP

Процесс может иметь политические последствия.

Пол Манафорт во вторник станет первым из бывших помощников президента Дональда Трампа, который предстанет перед судом в пригороде Вашингтона Александрии (штат Вирджиния). Федеральными следователями, изучающими вмешательство в выборы в США в 2016 году, ему предъявлены обвинения в банковском и налоговым мошенничестве, сообщает svoboda.org.

Несмотря на то что речь идет о финансовых преступлениях, судебный процесс может привести к политически разрушительным результатам для человека, который провел кампанию Трампа в течение трех месяцев и присутствовал на встрече в июне 2016 года с россиянами, предлагавшими компромат на соперницу Трампа Хиллари Клинтон. Этот случай теперь является предметом разбирательства специальным прокурором Робертом Мюллером, который проводит расследование уже 14 месяцев.

Ожидается, что обвинители укажут, что щедрые расходы Манафорта на костюмы, дома и предметы роскоши не соответствовали доходам, объявленным в его налоговых декларациях, и что он ввел в заблуждение кредиторов, когда заимствовал десятки миллионов долларов в Нью-Йорке.

Мюллер представил 500 доказательств, в том числе налоговые документы и заявления об ипотеке, а также фотографии роскошных часов и домов, чтобы показать богатство Манафорта. Есть 35 потенциальных свидетелей, многие из которых, банкиры и бухгалтеры, готовы подтвердить намерение Манафорта нарушить закон. Пять свидетелей получили иммунитет. Команда Мюллера заявила, что не представит доказательств возможного сговора Манафорта с Россией на судебном процессе.

Однако, как отмечает агентство Рейтер, прокуроры могут глубже проникнуть в российские связи Манафорта. В прошлом месяце команда Мюллера раскрыла в суде, что кредит Манафорту в размере 10 миллионов долларов предоставил Олег Дерипаска, магнат, который, как известно, имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным. "Мне кажется, мы обнаружим более глубокие связи, которые позволяли Манафорту финансировать свои деловые сделки на Украине и в России", – сказал Шанло Ву, бывший адвокат помощника Манафорта Рика Гейтса, который признал себя виновным в феврале.

Людям Мюллера понадобится от 8 до 10 дней, чтобы представить дело суду. Разбирательство дела может продлиться примерно три недели.