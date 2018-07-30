«Это то же самое, что сфотографировать болельщика в футболке сборной Хорватии» 3 30.07.2018, 15:46

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Владимир Хильманович

Гродненской милиция проверяет фото с флеш-моба в поддержку Олега Сенцова.

Начался административный процесс в отношении гродненского правозащитника Владимира Хильмановича. Поводом стало его участие в мировой акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, передает «Радыё Свабода».

30 июля без предупреждения в квартиру Владимира Хильмановича пришел правоохранитель из отдела профилактики правонарушений Ленинского РОВД Гродно. Он сообщил, что идет проверка размещения в интернете фотографий в поддержку Олега Сенцова. Милиционер показал распечатки из интернета. Он хотел составить протокол-опрос, но правозащитник отказался давать письменные объяснения.

Административный протокол еще не составлен, Хильманович думает, что он вскоре появится - за «нарушение порядка проведения массового мероприятия» (статья 23.34 КоАП Беларуси). Сам правозащитник считает, что ничего не нарушал.

Хильманович сфотографировался с портретом Сенцова на фоне Каложскай церкви в Гродно в день рождения режиссера, 13 июля, и выложил фото в интернет. Принимал участие в акции, чтобы доказать, что и в Гродно есть люди, которые считают, что Сенцов - политический заключенный.

«Ни массового, ни даже мероприятия не было. Это был просто флешмоб. Юридически это полный абсурд, но такая практика уже сложилась. Это то же самое, что сфотографировать болельщика в футболке сборной Хорватии в поддержку перед чемпионатом мира», - говорит Хильманович.

Он полагает, что такие действия со стороны правоохранительных органов - преследование за его гражданскую позицию.

Участие в флешмобе брали люди со всего мира. В день рождения украинского режиссера они делали фото с его портретом в знаковых местах своего города и преподавали съемки в сети.

Это не первый подобный пример действий Гродненской милиции: в 2013 году правозащитники Владимир Хильманович, Виктор Сазонов и Роман Юргель были осуждены Ленинским районным судом Гродно на полтора миллиона рублей каждый (150 рублей после деноминации) якобы за участие в «несанкционированном пикете» - за то, что 10 декабря, в Международный день прав человека, сделали общий снимок с портретом политзаключенного Алеся Беляцкого, позже опубликованного на сайте «Весны».