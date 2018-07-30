Видеофакт: В Минске из машины на проезжую часть выбросили собаку 6 30.07.2018, 16:39

1,682

Очень сложно как-то объяснить поступок пассажира автомобиля Rover.

Что, собственно, произошло: на красный сигнал светофора перед перекрестком остановился автомобиль Rover с номерами 7-го региона, пишет onliner.by.

Открылась задняя пассажирская дверь, и из машины на проезжую часть выбросили собачку. Пес растерянно посмотрел по сторонам, забежал перед автомобилем, в котором только что ехал. Водитель возобновил движение, едва не наехав на питомца.

С детства всем знакома простая истина: мы в ответе за тех, кого приручили. Поэтому очень сложно как-то объяснить поступок пассажира автомобиля Rover.

Судя по информации на записи, это произошло в субботу, 28 июля, около 12:55.

Читатель, предоставивший видео, рассказал журналистам, что собаку выбросили из машины в районе перекрестка улиц Янки Мавра и Пономаренко в Минске.

— В Rover зеленого цвета находились водитель и пассажир. Водитель — девушка, — рассказал автор видео. — Оказавшись на дороге, собака металась между машинами. Маленькая — такая порода. А Rover доехал до дома №19 по улице Янки Мавра, и там водитель припарковалась.