Коммунальщиков будут штрафовать за лишние цифры в жировках 2 30.07.2018, 15:59

В Кодекс об административных правонарушениях внесли дополнение.

Коммунальные организации могут быть привлечены к административной ответственности и оштрафованы в случае включения в жировки необоснованных сумм платежей, пишет interfax.by.

Кодекс об административных правонарушениях дополнен статьей 11.83 "Нарушение порядка включения в извещение сумм платы за жилищно-коммунальные услуги либо включение в него иных платежей".

Юристы пояснили, что ответственность может наступить в случае включения в извещение суммы платежей, которая превышает фактическую стоимость услуг, либо сумм платы за дополнительные жилищно-коммунальные услуги без заключения соответствующих договоров с потребителями.

Штраф может составить до 2 базовых величин (1 базовая величина – Br24,5).

Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания, влекут наложение штрафа в размере от 4 до 10 базовых величин.