Коммунальщиков будут штрафовать за лишние цифры в жировках

Коммунальщиков будут штрафовать за лишние цифры в жировках2
- 30.07.2018, 15:59
В Кодекс об административных правонарушениях внесли дополнение.
Коммунальные организации могут быть привлечены к административной ответственности и оштрафованы в случае включения в жировки необоснованных сумм платежей, пишет interfax.by.
Кодекс об административных правонарушениях дополнен статьей 11.83 "Нарушение порядка включения в извещение сумм платы за жилищно-коммунальные услуги либо включение в него иных платежей".
Юристы пояснили, что ответственность может наступить в случае включения в извещение суммы платежей, которая превышает фактическую стоимость услуг, либо сумм платы за дополнительные жилищно-коммунальные услуги без заключения соответствующих договоров с потребителями.
Штраф может составить до 2 базовых величин (1 базовая величина – Br24,5).
Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания, влекут наложение штрафа в размере от 4 до 10 базовых величин.