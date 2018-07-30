NASA выбрало лучшие проекты 3D-домов для колонизации Марса 30.07.2018, 16:04

Каждая из команд-победителей получит по $100 тысяч.

Американское космическое агентство NASA подвело итоги трехлетнего конкурса проектов освоения Марса, выбрав пятерых победителей. По условиям конкурса, его участники разрабатывали проекты строительства на Марсе с помощью 3D-печати из местных или возобновляемых материалов, сообщает rbc.ru.

NASA объявило конкурс в 2015 году в партнерстве с Университетом Брэдли. В конкурсе приняло участие 18 групп инженеров и архитекторов со всего мира. Конкурс предполагал создание концепций строительства на Марсе для первых переселенцев. Команды должны были предложить способ возведения зданий площадью около 90 кв. м. В июле 2019 году победители должны будут построить предложенные модели в натуральную величину на Земле. Каждая из команд-победителей получит по $100 тыс.

Пятое место в конкурсе NASA досталось команде частного Северо-Западного университета из Чикаго. Команда предложил строить сферические укрытия, из которых можно формировать кварталы и поселения. С помощью 3D-принтера предполагается возводит фундамент и внутренние стены. Внешний купол здания состоит из двойной надувной оболочки.

Четвертое место присуждено команде SEArch + / Apis Cor. Этот проект представляет собой среду обитания, спроектированную, чтобы максимально защитить от радиации, говорится в описании.

Четвертое место — SEArch + / Apis Cor

Третье место досталось команде Kahn-Yates, в которую вошли инженеры двух строительных компаний из штата Миссисипи. Команда разработала продолговатую конструкцию, «напечатанную» из перфорированного полиэтилена высокой плотности. Форма конструкции предназначена для минимизации воздействия потенциальных пыльных бурь.

На втором месте — команда AI. SpaceFactory из Нью-Йорка. Жилище, предложенное командой, представляет собой вертикальный яйцевидный контейнер, который занимает минимальную площадь на поверхности Марса. Для строительства зданий предполагается использовать инновационные материалы — смесь из базальтового волокна, добываемого из марсианских пород, и полимолочной кислоты, полученной из растений, выращенных на Марсе.

Второе месте — команда AI. SpaceFactory

Первое место присуждено команде Zopherus из Арканзаса. Инженеры предложили в качестве строительной технологии паукоподобный модуль с 3D-принтером. Модуль способен выпускать беспилотники для обследования местности, чтобы определит наилучшее место для строительства будущего поселения, а также для добычи строительных материалов — льда и оксида кальция. После завершения строительства строительный модуль может самостоятельно перемещаться на новую площадку.