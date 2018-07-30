Экономист: Чтобы повысить пенсии, нужно снизить взносы в ФСЗН 30.07.2018, 16:20

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Беларуси необходимо воспользоваться опытом Польши и стран ЕС.

«Повышение пенсий является логичным шагом после того, как в 2015, 2016 и отчасти в 2017 годах реальные пенсии снижались. Хотя в этот же период сокращались и реальные зарплаты, средняя реальная пенсия падала значительно быстрее. Целевым показателем уровня средней пенсии является 40% от средней зарплаты. На данный момент данный показатель гораздо ниже. Пенсионеры являются очень уязвимой группой, у которой нет других источников дохода, поэтому как только появилась возможность повысить пенсии, их тут же повысили», - сказала в интервью Thinktanks.by эксперт Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.

Такая возможность появилась в результате снижения дефицита Фонда соцзащиты. Отчасти уменьшение дефицита стало результатом начала пенсионной реформы - в прошлом году на пенсию вышло на 50% меньше людей, чем могло бы выйти при сохранении прежнего пенсионного возраста. Очевидно, что это лишь отложило проблему на короткое время, поскольку вскоре эти люди все равно выйдут на пенсию. На снижение дефицита повлиял и начавшийся в прошлом году рост зарплат, который привел к росту отчислений в ФСЗН.

Переход на накопительную систему необходим, но не решает нынешних проблем

При этом очевидно, что ситуация с пенсиями в Беларуси далека от решения, а необходимость высоких отчислений в Фонд соцзащиты тормозит развитие экономики. «Высокая налоговая нагрузка в Беларуси связана главным образом с большим взносом в ФСЗН. В Беларуси самые высокие в СНГ взносы в Фонд соцзащиты, в частности, они выше, чем в России и Украине. Необходимость их выплаты приводит к снижению конкурентоспособности предприятий. Кроме того, возрастает риск уклонения от налогов. Очевидно, что существующий дефицит пенсионного фонда не может покрываться за счет дальнейшего повышения налогов: они и без того очень высокие», - считает Катерина Борнукова.

Одна из основных причин дефицита пенсионного фонда – демографическая ситуация: количество пенсионеров в Беларуси растет, а число людей трудоспособного возраста снижается. При нынешней системе пенсионного обеспечения, когда трудоспособные люди отчисляют деньги на содержание нынешних пенсионеров, это постоянно приводит к нехватке средств на выплату пенсий.

«Демографическая ситуация улучшаться не будет, наоборот, она будет становиться со временем все хуже. Поэтому необходим переход на накопительную пенсионную систему, что не только поможет решить проблему пенсий в условиях ухудшения демографической ситуации, но и даст источник средств для долгосрочных инвестиций», - считает Катерина Борнукова. Однако, по ее словам, проблема заключается в том, что эффект от введения накопительной системы не будет моментальным. Первые результаты появятся как минимум в течение десятилетия, а проблему пенсионного фонда нужно решать здесь и сейчас. «Повышение пенсионного возраста также не является решением. Этот шаг смягчает нынешние проблемы дефицита ФСЗН, однако не дает надежд на повышение уровня жизни пенсионеров», - сказала эксперт.

Важно выйти на уровень социальных взносов не выше, чем в России

По словам Катерины Борнуковой, проблемы пенсионной системы помогают решить экономический рост и приток в страну людей трудоспособного возраста. По опыту стран ЕС, поощрение миграции может создавать другие социальные проблемы, поэтому к таким мерам надо подходить с умом, привлекая мигрантов из стран со схожей культурой. Именно так действует Польша, которая в последнее время активно привлекает специалистов из Украины и Беларуси. «Привлекать качественную рабочую силу можно высокими зарплатами, сильной экономикой, создавать такие условия, чтобы специалисты из других стран с завистью смотрели на наши рабочие места», - считает Катерина Борнукова.

В Беларуси есть прекрасный пример создания привлекательных рабочих мест – IT-индустрия. «Основная налоговая льгота, которую получают IT-компании – это льгота по ФСЗН. Они платят взносы не с актуальной, а со средней зарплаты. И мы видим, что в считанные годы это помогло создать немало хорошо оплачиваемых рабочих мест. Значит, необходимо задуматься о том, чтобы ввести похожие условия и для других секторов экономики. Сегодня потолок взноса в ФСЗН равен отчислениям с пяти средних зарплат. Если потолок опустить, другие отрасли также смогут развиваться более активно. К примеру, можно сделать потолок в 2 средние зарплаты для всей экономики, чтобы квалифицированный высокопродуктивный труд получал преимущество», - подчеркнула эксперт.

«Мы живем в глобальном мире, где все конкурируют за все, в том числе и за человеческие ресурсы. Если для белорусских инженеров будут созданы более привлекательные условия в соседней стране, их тут же переманят. Если в Беларуси не будет выгодных условий для размещения производства, его построят в Брянской области, где, помимо этого, и социальные взносы меньше. Поэтому сегодня очень важная задача – выйти на уровень социальных взносов, сравнимых с Россией», - считает Катерина Борнукова.