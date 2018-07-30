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Белорусы Нью-Йорка отпраздновали 28-ю годовщину принятия Декларации о суверенитете

  • 30.07.2018, 16:28

Мероприятие закончилось просмотром видео празднования 27 июля в Минске в 1995 году.

Мероприятие прошло 29 июля в белорусском центре при соборе св. Кирилла Туровского и было организовано Бруклинским отделом Белорусско-Американского Объединения, сообщает «Новы час».

С самого начала мероприятия председатель Главного управления объединения Наталья Федоренко рассказала об основных исторических фактах, связанных с принятием Декларации о государственном суверенитете. Потом Зенон Позняк выступил с речью и поделился воспоминаниями о том, как принималась Декларация в условиях номенклатурного большинства Верховного Совета БССР.

Мероприятие закончилось просмотром видео празднования 27 июля в Минске в 1995 году.


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