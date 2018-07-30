СNN: Шоу Путина маскирует слабость российского флота 2 30.07.2018, 16:26

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Фото: ТАСС

Каковы реальные силы РФ на море?

Россия продемонстрировала свою «военно-морскую мощь» в воскресенье, когда 40 военных кораблей прошли парадом по Неве. Но это внешне впечатляющее шоу может маскировать слабости российского флота, сообщает СNN (перевод – inosmi.ru).

В этом году на ежегодном параде в День ВМФ ожидалось первое публичное появление нового российского фрегата-невидимки «Адмирал Горшков». Военный корабль водоизмещением 4 тысячи 500 тонн является головным кораблем этого типа. Всего к 2025 году планируется ввести в строй шесть таких кораблей, сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС.

Однако, по информации ТАСС, «Адмирал Горшков» и еще 11 других кораблей слишком велики, чтобы войти в русло Невы, где проходила основная часть парада, и что вместо этого президент России Владимир Путин приветствовал их экипажи в Кронштадте, морском порту Санкт-Петербурга, где они стояли на рейде в парадном строю.

«Российский флот успешно решает задачи обороноспособности страны, вносит значительный вклад в борьбу с международным терроризмом, играет важную роль в обеспечении стратегического паритета, — сказал Путин на параде. — Вот уже более трех столетий отечественный флот утверждает статус России как мощной морской державы, способной непреклонно отстаивать свои национальные интересы, защищать родную землю».

Президент России отметил, что ежедневно десятки кораблей и подводных лодок поддерживают интересы России в Мировом океане. «Мы по праву гордимся нашим Военно-морским флотом, нашими Военно-морскими силами, их высочайшим уровнем боеготовности, стратегическими, тактическими и оперативными возможностями, силой и красотой нашего родного флота», — сказал он.

Министр обороны России Сергей Шойгу называет новый класс фрегатов «опорой» российского флота на долгие годы, сообщает ТАСС. По мнению аналитиков, фрегаты типа «Горшков» будут быстрыми и грозными.

«Новый фрегат невероятно хорошо вооружен для такого небольшого военного корабля», — писал аналитик Пол Шварц (Paul Schwartz) из Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в исследовании программы 2016 года, добавив, что фрегат « добавит значительную боеспособность флоту».

«Это значительное обновление по сравнению с предшественниками», — сказал Карл Шустер (Carl Schuster), бывший директор по операциям Объединенного разведывательного центра Тихоокеанского командования США. Шустер указывает, что новые российские фрегаты будут нести сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты, которые могут находить свои цели гораздо быстрее, чем их американские «коллеги».

Это дает «Адмиралу Горшкову» преимущество перед американскими кораблями, включая гораздо более тяжелые эскадренные миноносцы с управляемым ракетным оружием типа «Арли Берк» и американские боевые корабли прибрежной зоны, которые имеют аналогичные размеры, но более легко вооружены, чем «Горшков», сказал Шустер.

В воскресном параде приняли участие новейший десантный штурмовой корабль «Иван Грен», способный перевозить 13 основных боевых танков, ракетный крейсер «Маршал Устинов» водоизмещением 11 тысяч тонн и подводная лодка «Орел» (водоизмещение 24 тысячи тонн) — самый большой корабль из принимавших участие в параде, согласно ТАСС.

На фоне вышеперечисленных кораблей и еще трех десятков других, зашедших в акваторию Санкт-Петербурга, было заметно отсутствие единственного российского авианесущего корабля «Адмирал Кузнецов». «Кузнецов» водоизмещением 58 тысяч тонн был отправлен на ремонт и модернизацию в мая этого года, через год после того, как он вернулся, завершив свою миссию в Сирии. Корабль запомнился тем, что извергал густой черный дым, а также потерял два из 15 своих самолетов в результате аварий. Российский авианосец должен встать в строй до 2021 года, сообщает ТАСС.

Шустер сказал, что это свидетельствует о проблемах с техническим обслуживанием кораблей в российском флоте. «Русские, как правило, прежде всего сосредотачиваются на строительстве кораблей, затем на проведении операций, потом идет обучение, и только затем — обслуживание», — сказал бывший офицер ВМС США. «Кузнецов нуждается в гораздо более глубокой модернизации, чем та, которую россияне планируют провести. Это означает, что когда корабль покинет док в 2021 году, то он будет уже устаревшим», — сказал Шустер, ныне профессор Гавайского Тихоокеанского университета.

На вопрос о заявлениях замминистра обороны России в этом месяце о том, что Москва в этом году пополнит флот около 280 кораблями, Шустер был взвешен в оценках. «Россияне учитывают каждое введенный в эксплуатацию корабль, в том числе патрульные катера и корабли, прошедшие ремонт, — сказал он. — Это создает впечатление крупного наращивания, но только около шести из них будут современными военными кораблями».

Свои проблемы есть и у российского судостроения. ТАСС сообщил в начале июля, что поставка второго фрегата типа «Горшков» — «Адмирала Касатонова» — будет задержана почти на год. В докладе упоминаются «проблемы с двигателем» фрегатов.

В исследовательской работе, опубликованной в мае 2018 года, британский Chatham House отметил задержки в строительстве кораблей типа «Горшков» среди широкого спектра недостатков, препятствующих России в возрождении Военно-морского флота, особенно в части надводных кораблей. В течение следующего десятилетия ВМФ России будет полагаться на более старые, крупные суда, проходящие постоянную модернизацию и капитальный ремонт, как в случае с «Кузнецовым». Менее крупные новые корабли, такие как «Горшков», сталкиваются с производственными проблемами, говорится в докладе.

Шустер считает, что даже когда корабли войдут в состав флота, это не значит, что они обязательно будут задействованы в военных операциях. «Россия всегда была хороша в строительстве, но, как правило, менее 10% кораблей находятся на боевом дежурстве в любой момент времени, — сказал он. — Корабли проводят больше времени на якорной стоянке, чем в море».

Хотя российская пресса в этом месяце всячески рекламировала рост мощи ВМФ, воскресный парад меркнет в сравнении с празднованием Дня ВМФ в 2017 году, когда событие отмечали во всех уголках страны — от Владивостока до Балтийска.

В прошлом году Путин также сделал акцент на разработке нового оружия. В марте Путин похвастался оружием, которое, по его словам, сделает оборону НАТО «совершенно бесполезной», одновременно предупреждая мир о возрождающейся военной мощи России. И вскоре после саммита в этом месяце с президентом США Дональдом Трампом Министерство обороны РФ опубликовало на ютубе серию видеороликов, в которых демонстрируются некоторые из видов оружия, о которых Путин говорил в своей мартовской речи.