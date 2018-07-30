В Польше юридическую помощь сделали бесплатной для всех граждан 30.07.2018, 16:45

Анджей Дуда подписал поправки к закону.

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к закону о бесплатной юридической помощи, которые увеличивают ее доступность для граждан, сообщает «Радио Польша».

Президент подчеркнул, что, согласно новым статьям закона, бесплатной юридической помощью может, фактически, воспользоваться каждый гражданин:

«Бесплатная юридическая помощь будет оказана каждому, кто в такой помощи нуждается. Достаточно подать заявление о нехватке средств на получение платной юридической консультации у юристконсульта или адвоката. Любой человек, находящийся в такой жизненной ситуации, которая требует юридической помощи, может прийти в соответствующий пункт, подать вышеупомянутое заявление, и бесплатная юридическая помощь будет ему оказана».

Закон о бесплатной юридической помощи авторства президента Анджея Дуды, действует с 2015 года. Этот закон дает возможность определенным категориям граждан получить бесплатную юридическую консультацию в специальных пунктах, организованных органами местного самоуправления. Бесплатная для граждан юридическая помощь финансируется из бюджетных средств.

Большинство поправок к закону о бесплатной юридической помощи, подписанных президентом, вступит в законную силу 1 января 2019 года.