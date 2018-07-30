Диетологи назвали самый полезный для ужина продукт 30.07.2018, 16:53

В нем содержится целый ряд полезных микроэлементов, а также много белка.

Специалисты предлагают готовить на ужин куриные яйца. По словам ученых, употребление яиц в вечернее время может обеспечить здоровый и крепкий сон.

На страницах издания Daily Mail (перевод - medinfo.ua) диетолог Шэрон Натоли заявила о том, что ужин в виде блюда из яиц помогает человеческому организму вырабатывать мелатонин, известный также как «гормон сна». Данное вещество является важным регулятором естественных биоритмов, благодаря мелатонину мы ощущаем сонливость и крепко спим именно тогда, когда это нужно – с наступлением темноты.

«Употребление куриных яиц за ужином обеспечивает организму полноценный восьмичасовой отдых ночью», - заявила Шэрон Натоли.

По словам врача, яйца также являются источником такой аминокислоты как триптофан, благодаря которой уменьшается интенсивность нервного напряжения. Данное обстоятельство также говорит в пользу того, что на ужин полезно есть яйца.

Если учесть, что в этом продукте содержится целый ряд полезных микроэлементов (витамины группы В, биотин, тиамин, рибофлавин и селен), а также много белка, выбор яиц в качестве продукта для приготовления на уж обусловливается еще и их несомненной диетической пользой. После такого ужина не возникнет чувства голода, заставляющего человека опустошать холодильник в ночное время.

«Яйца не только улучшают сон, но и препятствуют набору веса, замедляют процессы старения, снижают уровень стресса. Для достижения нужного эффекта употребляйте две штуки в день», - поделилась эксперт.