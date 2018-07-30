Российские чиновники и олигархи массово забирают детей из Лондона 1 30.07.2018, 16:54

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Британское издание отметило устойчивую тенденцию.

Дети российских чиновников и бизнесменов покидают привилегированные британские школы. За последние три года число российских учеников, обучающихся в Великобритании, упало , свидетельствуют данные Совета независимых школ (ISC), представляющего порядка 1,3 тысячи образовательных заведений в стране.

Тенденция усугубилась на фоне дипломатического кризиса, разразившегося между Россией и Великобританией из-за отравления в прошлом марте в Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии газом "Новичок", пишет The Telegraph. Лондон обвинил Москву в организации нападения и выслал более 20 российских дипломатов и членов их семей, включая детей, обучающихся в лучших британских школах.

После инцидента в Солсбери британские парламентарии призвали британское правительство принять меры, чтобы лишить "кремлевских приятелей" привычного образа жизни, в том числе, не дать им воспользоваться преимуществами британских школ. До этого в Лондоне было больше русских шпионов и дипломатов, чем в любое время в период "холодной войны", отмечает издание.

Однако если в 2015 году в британских школах были зарегистрированы рекордные 2,8 тысячи русских учеников, то к апрелю этого года их количество сократилось до 1,7 тысячи.

В число российских олигархов, которые выбрали для своих детей британские школы, входит, например, владелец британского футбольного клуба "Челси", бизнесмен Роман Абрамович, который из-за противоречий между Великобританией и Россией не смог в мае вовремя продлить выданную ему ранее британскую визу и не попал на финал Кубка Англии. Помимо детей Абрамовича, в британских школах учились дети Бориса Березовского и первого заместителя премьер-министра России Игоря Шувалова, который, в частности, отправил сына в престижный Веллингтонский колледж.

Российские власти запустили программу возвращения на родину обучающихся в Великобритании российских студентов, большинство из которых - это дети российских бизнесменов и чиновников, еще в прошлом апреле. С инициативой о репатриации детей обеспеченных граждан РФ, массово выезжавших на обучение в Лондон даже в период резкого охлаждения отношений с Западом, выступило Россотрудничество - федеральное агентство, подчиняющееся МИДу и ответственное за гуманитарные проекты.

В рамках проекта под названием "Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" обучающимся в Британии предложили вернуться на родину "по политическим причинам" и продолжить обучение в МГИМО. При этом сами студенты, обучающиеся в Великобритании, тогда не высказали желания ехать домой, заметив, что "никакого прессинга не видят", а "люди ведут себя адекватно".

По данным Минобрнауки на 2017 год, в зарубежных вузах учатся около 60 тысяч российских студентов.