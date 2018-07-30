Алексей Венедиктов вышел из совета директоров «Эха Москвы» 30.07.2018, 17:03

Алексей Венедиктов

Главред радиостанции объяснил это желанием избежать конфликта интересов.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов покинул свой пост в совете директоров радиостанции.

«Я покинул совет директоров Эха Москвы. Миноритариев теперь там будет представлять мой заместитель Екатерина Годлина», — написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

В разговоре с РБК он сообщил, что решение уйти из совета директоров было принято из-за «конфликта интересов». «Я ушел из совета директоров, он переизбран. Я не выдвинул своей кандидатуры, а выдвинул кандидатуру своего заместителя», — сказал он.

По словам Венедиктова, он представлял в совете директоров миноритарных акционеров — 34%.

«Генеральным директором был предложен бюджет, против которого я возражал, однако большинство одобрило этот бюджет. Я голосовал против. У меня возник конфликт интересов», — пояснил он, указав на то, что с одной стороны он был главным редактором, а с другой — членом совета директоров.

«В ходе обсуждения выяснилось, что Путин, говоря о финансировании «Эха Москвы», был прав. В том смысле, что генеральный директор брал возвратные кредиты, то есть нас кредитовал Газпромбанк. Я возражал Владимиру Владимировичу. Если считать, что кредитование — это финансирование, то Путин знал больше, что происходит в «Эхо Москвы», чем главный редактор и член совета директоров», — заявил Венедиктов.

В середине июня на пост генерального директора «Эха Москвы» собранием акционеров радиостанции была переизбрана Екатерина Павлова. Она занимает этот пост с 15 июня 2015 года.

Как отмечал тогда сам Венедиктов, «Газпром-Медиа холдинг», владеющий 66% акций радиостанции, кандидатуру Павловой поддержал, тогда как миноритарные акционеры были с ее кандидатурой не согласны.

«Мы голосовали против», — заявил Венедиктов.

Он добавил, что остальные 34% «Эха Москвы» принадлежат компании, в которой его доля составляет 49%, и миноритарные акционеры компании хотят поднять вопрос о том, должна ли Павлова занимать пост гендиректора.