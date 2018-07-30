Дело Петрухина: Милиционер обиделся на слово «фашист» 30.07.2018, 16:58

Сергей Петрухин

Фото: Fаcebook

На блогера Сергея Петрухина завели уголовное дело после заявления милиционера.

Блогер из Бреста Сергей Пятрухин сообщил «Радыё Свабода», что уголовное дело против него возбуждено за пост в социальных сетях о милиционере, который «держал блогеров в автозаке при температуре минус 27».

Как рассказал Петрухин, ему стало известно, что майор милиции Николай Рябушко написал на него заявление за пост в социальных сетях, где он выложил фото милиционера с камерой. Милиционер в штатском снимал акцию против аккумуляторного завода в Бресте.

Петрухин вспомнил, что именно этот милиционер в феврале «держал блогеров Петрухина и Кабанова в автозаке при температуре минус 27».

«Не каждый фашист может похвастаться таким подвигом», - написал 23 июля Петрухин в социальных сетях.

Он объяснил, что не считает это оскорблением, так как он не называл самого милиционера оскорбительными словами.

Тем не менее, после поста в социальных сетях появилось заявление майора Рябушко и уголовное дело против Петрухина по части 2 статьи 189 Уголовного кодекса - «оскорбление, нанесенное в публичном выступлении, либо в печатном или в публично продемонстрированной произведения, или в средствах массовой информации».

Именно по этому делу 27 июля к Петрухину с обыском приходили милиционеры.

Он отказался без адвокатов пускать их в квартиру, после чего его доставили в РОВД и составили протокол «за неподчинение милиции». Выходные блогер провел в изоляторе временного содержания, 30 июля его доставили в суд. Однако заседание перенесли на 1 августа после ходатайство Сергея Петрухина о необходимости заключения договора с адвокатом.

После суда Петрухин узнал, что в квартире провели обыск без него присутствии и забрали компьютер.