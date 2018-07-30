Судьба дома Короткевича решится в сентябре 30.07.2018, 17:12

Нынешняя хозяйка дома живет в Одессе и приедет в Беларусь только осенью.

Судьба оршанского дома писателя Владимира Короткевича решится в сентябре. Как передает «Еврорадио», об этом в соцсетях сообщил общественный активист Глеб Лободенко.

По его словам, нынешняя хозяйка дома живет в Одессе и приедет в Беларусь только в сентябре.

"Без ее присутствия оформить продажу невозможно. На сегодняшний момент она получила целый ряд предложений о покупке этого дома. Без личных переговоров объявлять сбор средств будет неосмотрительно, так как никто не может приказать хозяйке продавать дом нам, а не кому-то другому. Это ее право, которое нужно уважать", — объясняет ситуацию Лободенко.

Он добавляет, что сейчас дом снят с продажи, так как у хозяйки много предложений и она не хочет излишнего ажиотажа. Также Лободенко сообщает, что хозяйка понимает значимость личности Владимира Короткевича и поддерживает "идею сохранения этого дома в мемориальных целях".

О продаже оршанского дома Владимира Короткевича стало известно на прошлой неделе. В этом доме жили его родители. Здесь было написано такое известное произведение, как "Дикая охота короля Стаха".

После смерти родителей в здании жили племянница с мужем, а после их смерти дом отошёл дальней родственнице, которая живет в Одессе. Она выставила дом на продажу за почти 34 тысячи рублей (около 17 тысяч долларов). По некоторым данным, некоторые из потенциальных покупателей собрались после выкупа снести дом, чтобы поставить новое здание. Дом Короткевича не имеет мемориального статуса.

Для сохранения здания общественные активисты предложили провести кампанию краудфандинга и выкупить его.