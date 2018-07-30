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Российский эксперт: «Армата» — сырой танк с техническими проблемами

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  • 30.07.2018, 17:26
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Танк «Армата» (слева), заглохший на генеральной репетиции парада Победы на Красной площади
Фото: Олег Яковлев/РБК

Первые партии танков будут небоеготовыми.

Покупать «Армату» российским военным имеет смысл только тогда, когда будут решены все технические вопросы, считает военный эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин.

По мнению эксперта, закупки танков «Армата» упираются не столько в цену, сколько в неполную техническую готовность, сообщает «Взгляд».

Комментируя ситуацию вокруг танка, эксперт провел параллель с F-35, когда первые серии самолетов оказались попросту небоеготовыми.

Кашин считает, что с «Арматой» нужно действовать постепенно: вначале длительный процесс ограниченных закупок, далее отработка и устранение всех технических вопросов, и лишь затем рост серийного производства. К слову, такой процесс может растянуться на годы.


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