Покушение на Путина: в США сняли фильм
- 30.07.2018, 16:40
По сюжету, американские подводники спасают мир.
Кинокомпания «Lionsgate Movies» и режиссер Донован Марш сняли боевик «Hunter Killer» ( «Охотник-убийца»), сообщает belsat.eu.
По сюжету американские подводники спасают мир от начала Третьей мировой войны и предотвращают покушение на президента России, роль которого исполнил российский актер Александр Дьяченко.
В фильме снялись американские актеры Джерард Батлер и Гари Олдман, а также российские актеры Юрий Колокольников, Михаил Горовой, Игорь Жижикин и Илья Волох.