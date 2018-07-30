Покушение на Путина: в США сняли фильм 30.07.2018, 16:40

По сюжету, американские подводники спасают мир.

Кинокомпания «Lionsgate Movies» и режиссер Донован Марш сняли боевик «Hunter Killer» ( «Охотник-убийца»), сообщает belsat.eu.

По сюжету американские подводники спасают мир от начала Третьей мировой войны и предотвращают покушение на президента России, роль которого исполнил российский актер Александр Дьяченко.

В фильме снялись американские актеры Джерард Батлер и Гари Олдман, а также российские актеры Юрий Колокольников, Михаил Горовой, Игорь Жижикин и Илья Волох.