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Американский форвард Ди Джей Шелтон подписал контракт с «Цмокамi»

  • 30.07.2018, 17:30

В прошлом сезоне баскетболист был одним из сильнейших игроков польской команды «Доброва-Гурнича».

Баскетбольный клуб "Цмокі-Мінск" заключил контракт с форвардом Ди Джеем Шелтоном (1991 г.р., рост — 208 см), сообщает «Прессбол».

Американский баскетболист начинал свою карьеру в старшей школе Бейкерсфилда. С 2011 по 2014 год спортсмен играл за команду "Вашингтон Стэйт". Он также принял участие в Летней Лиге НБА в июле 2014 года, после чего переехал в Бельгию, чтобы отыграть сезон за "Кангурус Виллебрук".

Следующий год Шелтон начал в итальянском "Виктория Либертас" и после 10 игр перешел в турецкий клуб "Акхисар Беледиеспор". В сезоне 2016/2017 Шелтон после одной игры за греческий "Лаврион" стал игроком БК "Рилски Спортист" (Болгария).

В прошлом сезоне Ди Джей Шелтон был одним из сильнейших игроков польской команды "Доброва-Гурнича", где четыре раза становился игроком недели в рамках игр Польской баскетбольной Лиги.

Баскетболист сыграл 34 матча, в которых в среднем набирал 17.6 очков и совершал 10 подборов за 29 минут.


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