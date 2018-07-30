Свидетель на суде над РЭП призналась, что с 2015 года сотрудничала с КГБ 22 30.07.2018, 17:34

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Юлия Юхновец

Фото: vk.com

Агент КГБ заявила, что возила деньги из Вильнюса.

В Минске проходит суд над Геннадием Федыничем и Игорем Комликом.

Бывшая секретарь независимого профсоюза РЭП Юлия Юхновец призналась в перевозке валюты из Вильнюса и заявила в суде, что с 2015 года сотрудничала с КГБ «в качестве агента». Присутствующие в зале закричали в ответ: «Ганьба!»

На вопрос адвоката, получала Юхновец награждении от КГБ, она ответила, что да, получала, передает «Радыё Свабода».

Свидетель на процессе лидеров РЭП Юлия Юхновец (1996 года рождения) работала в профсоюзе с 2014 по 2016 год секретаршей. Она рассказала, что получала зарплату 350-400 рублей в месяц. Ранее она дала письменные показания: выезжала примерно раз в месяц в Вильнюс и привозила определенную сумму в валюте. Всего раз 10 и только в Вильнюс. Возвращалась с деньгами.

Адвокат подсудимых протестовала: обвинения предъявлены за 2011-2012 годы, а свидетель ездила в Вильнюс в 2015-2016 годах.

Свидетель Юхновец показала, что деньги ей передавали либо Комлик, либо Федынич - якобы для деятельности профсоюза. Федынич и Комлик якобы ей говорили, что там суммы примерно в 5 тысяч евро. Юхновец деньги пересчитала только один раз, там были купюры по 500 евро. Валюту перевозила в своей сумке. Назвала еще несколько фамилий людей, которые также перевозили деньги. Чаще всего в Вильнюс ехали поездом вместе с Федыничем или Комликом, но возвращались поодиночке. Деньги были из банка, названия точно не помнит, произнесла только буквы «с», «б», «у», адрес тоже. Комлик и Федынич якобы встречались с человеком, которого звали Константин, в банке, они разговаривали, но момента передачи денег Юхновец никогда не видела. После посещения банка Федынич или Комлик давали Юлии определенную сумму, чтобы перевезти в Минск, возвращала валюту она в Минске на вокзале.

Свидетель сказала, что поездки оплачивались Федыничем или Комликом, они покупали билеты и давали 10 евро на питание.

На вопрос адвоката, что может сказать Юхновец о деятельности профсоюза РЭП в 2011-2012 году, бывшая секретарша ответила, что ничего не знает - тогда она не работала.