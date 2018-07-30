закрыть
30 июля 2018, понедельник, 20:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Берлине отменили плату за детские сады

6
  • 30.07.2018, 17:44
  • 1,901
Фото: Monika Skolimowska/dpa

Берлин - первая федеральная земля Германии, где полностью отменена плата за детский сад и домашние ясли.

Теперь берлинским родителям придется платить только за питание ребенка. Об этом пишет Berliner Zeitung (перевод - «Европейская правда»).

Плату отменено не только за детские садики, но и за услуги воспитателей, которые организуют в собственном или съемном помещении ясли для детей 3-5 лет. В большинстве немецких земель родители платят за питание детей и сбор, что зависит от доходов семьи и может достигать сотен евро. Стоимость питания, как правило, - 23 евро в месяц. Для ребенка, который провел весь день в детском саду, берлинские родители платили от 25 до 405 евро в месяц.

В Берлине плату за дистадки отменяли постепенно. В январе 2016 года сады стали бесплатными для детей, которые родились в 2014 году, а в 2017 году - для детей, которые родились с 1 января 2015 года по 30 сентября 2016 года. В некоторых других немецких землях тоже отменяют плату за детсады для детей определенного возраста. Например, в Нижней Саксонии и Гессене с 1 августа не нужно будет платить за посещение садика малышами в возрасте от трех лет.


популярное за неделю

Мнение

«Саша, поиграл – и хватит»
«Саша, поиграл – и хватит» Евгений Афнагель
Мы уже большие
Мы уже большие Ирина Халип
Шуневіч мае падаць у адстаўку
Шуневіч мае падаць у адстаўку Наста Захарэвіч
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси Игорь Эйдман