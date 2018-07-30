Лилия Шевцова: Россия глухо рокочет 2 30.07.2018, 18:21

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Лилия Шевцова

Речь может идти об апокалиптическом сценарии.

Новый курс политики президента РФ Владимира Путина наносит удар по самой бессловесной и слабой части российского общества - бюджетникам и пенсионерам. Поэтому люди, которым надоело смотреть, как правящая верхушка дерибанит страну, начали выходить на улицы.

И если в Кремле не придумают новый повод, который заставит уставших людей вновь объединиться перед угрозой, то Россию ждет апокалиптический сценарий. Такое мнение высказала "Апострофу" российский публицист и политолог Лилия Шевцова.

О внутренней политике Кремля

Когда не хватает дыхания... это то состояние, в котором оказалась Россия. Начался отсчет нового президентства Владимира Путина. Причем, избран он был с оглушительным успехом и фанфарами. Даже строптивую Москву удалось затащить к избирательным участкам и заставить проголосовать за Путина. Полученные Путиным 63.6% голосов должны были дать президенту легитимацию на уверенное правление и любые решения. Сергей Кириенко, заместитель руководителя кремлевской администрации, ковавший путинскую победу, даже получил за нее Героя России. Правда, секретно, что придает самому награждению ощущение постыдности.

Но вдруг несколько месяцев спустя путинский рейтинг ринулся вниз, упав на 15% за пару недель. Впечатление сокрушительной победы власти начало испаряться, уступая место растерянности и нервозности.

Чемпионат мира по футболу, которого так добивался Путин и который России достался недешево (если учесть продажность ФИФА), должен был стать новым крещендо в объединении народа вокруг президента. Так же как Олимпийские игры в 2014 году, которые дали толчок росту путинской популярности еще до аннексии Крыма. Но и мундиаль оказался пустым выхлопом.

Путин интереса к футболу не проявил. Кремль не мог взять в толк, как это зрелище использовать для поддержания популярности лидера. А когда Путин пришел на стадион, он не знал, что там с собой делать. Он угрюмо стоял под дождем и только над ним раскрыли зонт, оставив президентов Франции и Хорватии под ливнем. Как же по-человечески выглядели промокшие до нитки, но счастливые Макрон и красавица Грабар-Китарович, обнимавшие своих футболистов! И как нелепо выглядел Путин, который явно злился на то, что оказался там, где нужно было проявить человеческие эмоции. А не демонстрировать власть и могущество.

О внешней политике Путина

В международном плане происходит то же самое, что и внутри страны. Вроде бы во внешней политике Кремль добился успехов. Но на деле они молниеносно превращаются в пыль.

Так, несмотря на санкции, в Россию зачастили мировые лидеры. Несколько раз приезжал Макрон. Путина навестила даже Меркель, столько лет удерживающая санкционное единство Запада. Это говорит, что международная изоляция Путина завершилась. "Вишенкой на торте" должен был стать саммит Путина с Трампом, которого Кремль долго добивался. Ведь эти саммиты до сих пор являются подтверждением державной роли России.

Было очевидно, что Путин к саммиту подготовился. Впрочем, и без этого он имел все возможности повесить Трампу какую угодно лапшу. Сергей Лавров, российский министр иностранных дел, видимо, имел основания так оценить итоги переговоров (без свидетелей) Путина с Трампом: "Лучше, чем супер!". Все испортила их пресс-конференция, которая еще долго будет вызывать ужас американской аудитории, продемонстрировав американского президента в роли путинского пуделя. Однако после возвращения Трампа в Вашингтон стало ясно, что вместо победы и "договоренностей" Кремль получил пустую кошелку.

Вместо того, чтобы следовать "договоренностям" (в частности, по Сирии и Украине) Вашингтон выкатил "Крымскую декларацию" о вечном непризнании Крыма российским, и американский Конгресс в отместку за виляние Трампа начал готовить новый пакет санкций против России. На ежегодной встрече с российскими послами Путин был вынужден жаловаться, что "определенные силы в Америке пытаются принизить и дезавуировать результаты встречи в Хельсинки".

Народ негодует, но до цунами еще далеко

Политика Кремля после переизбрания Путина была основана на уверенности в безграничной поддержке президента. Именно эта уверенность позволила власти решиться залезть гражданам в карман. Причем, залезть основательно.

Я имею в виду сразу несколько решений Кремля, которые были приурочены к началу чемпионата мира по футболу. Рассуждения Кремля были просты: народ увлечен зрелищем и все пронесет. А когда население очухается, будет поздно. Кремль объявил о пенсионной реформе, то есть повышении пенсионного возраста, что означает в нынешней демографической ситуации России сокращение количества пенсионеров. Было проведено решение о повышении НДС на 20%, что моментально вызывает скачок цен. Добавим к этому повышение цен на бензин, которое всегда тянет за собой взрывную инфляцию.

Кремлю нужны деньги. Много денег: и на две войны (на Донбассе и в Сирии), и на Крым, и на любимые путинские проекты типа футбольного чемпионата и непрекращающегося строительства трубопроводов. Кремль решил наполнить бюджет за счет граждан, заодно поддержав госкорпорации и друзей президента.

Кампания по обворовыванию населения стала ударом прежде всего по путинскому электорату, то есть самой бессловесной и слабой части общества, коими являются пенсионеры и бюджетники. Власть обложила их со все сторон - от постоянного повышения тарифов на услуги ЖКХ до налогов на домашних животных.

Решили выскрести все, что возможно, из кубышек и наволочек. Индекс социальных настроений "Левада Центра" показывает, что за последние месяцы негативная оценка россиянами своего материального положения и экономической ситуации в стране выросла на 10%. Понятно, что народ начал звереть. Люди начали выходить на улицу даже в маленьких и сонных городках.

Да, пока до социального цунами в России еще далеко. И тому есть немало причин. Назову лишь основные. Память распада государства в 1991 году все еще остается фактором, который сдерживает эмоции. Россияне не хотят вновь проходить через государственный развал. Не меньшее значение имеет и отсутствие четкой альтернативы Путину и его политике, которая бы вызывала доверие широких слоев. Кроме того, мировая ситуация дезориентации и деморализации, когда либеральная демократия оказалась в кризисе, не стимулирует прорыва в направлении демократии и либерализма.

И тем не менее, есть нечто, что должно серьезно волновать российскую власть. Кремль теряет самый эффективный инструмент выживания - готовность населения враждовать с Западом и окружающим миром и жить в осажденной крепости. Опросы "Левада Центра" в течение последних месяцев дают удивительные результаты.

Так, 54% респондентов хотят нормализации отношений России с Западом. Только 18% россиян хотели бы конфронтации с Америкой и только 14% готовы поддержать экспансию России на ближайшее постсоветское пространство. 56% россиян считают, что держава - это государство, которое гарантирует своим гражданам благополучие, а не бьет стекла у соседей. Все говорит о том, что народ устал от конфронтации с миром. Люди хотят нормальной жизни.

А если это так, то у Кремля в кармане не осталось козырных карт. Нет идеи, которая бы легитимизировала бесконечное правление одного человека и его кампании. Либо же Кремлю придется искать новый повод, который бы заставил уставших людей вновь объединиться перед угрозой. В таком случае речь может идти об апокалиптическом сценарии.

Россия завершает свое нынешнее лето в состоянии растущего недовольства. Людям надоело смотреть, как правящая верхушка дерибанит страну. Однако безнадежность все еще преобладает в массовом сознании. Но ведь рано или поздно придет момент, когда безнадежность обернется неотвратимостью реванша. И тогда мало не покажется. Когда иссякнет терпение людей - не ясно. Что произойдет в этот момент - непонятно. Но страна глухо и угрожающе рокочет…