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Стало известно, сколько зарабатывает Александр Хацкевич

  • 30.07.2018, 18:40
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Александр Хацкевич

У белорусского тренера – одна из самых высоких зарплат в футбольном чемпионате Украины.

Стало известно сколько зарабатывает бывший главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич, который сейчас возглавляет киевское «Динамо», пишет sportarena.com.

Среди тренеров украинского первенства Хацкевич имеет одну из самых высоких зарплат –$ 60 тыс. в месяц. Больше зарабатывает только наставник принципиального соперника киевлян – донецкого «Шахтера». Главный тренер горняков Паулу Фонсека в месяц зарабатывает $ 330 000. Это в 110 раз больше, чем самая маленькая зарплата тренера элитного дивизиона: болгарин Ангел Червенков получает $ 3000 в месяц.


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