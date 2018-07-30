Американский бездомный нашел работу в компании мечты 6 30.07.2018, 18:51

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Дэвид Касарез

Дэвиду Касарезу позвонили из Google и из целой кучи стартапов.

Разработчик Дэвид Касарез из Техаса нашёл один из самых лёгких способов получить должность в таких компаниях, как Google, Netflix или LinkedIn. Потратив все сбережения на неудачный стартап, парень стал бездомным в Кремниевой долине в Калифорнии. Но он не отчаялся, вышел на улицу с табличкой и резюме и уже к вечеру того дня о его истории знали ведущие работодатели, пишет medialeaks.ru.

Последние три года американец Дэвид Касарез живёт в автомобиле и официально имеет статус бездомного, пишет New York Post. Годами ранее мужчина получил степень бакалавра в сфере программных разработок в родном Техасе и год проработал в компании General Motors в Остине. В 2015 году Дэвид решил, что способен на большее, обналичил все свои деньги и отправился в Калифорнию, чтобы в так называемой Кремниевой долине начать свой собственный стартап.

Накопления американца закончились уже через несколько месяцев, а бизнес так и не развивался. Из съёмной квартиры в Сан-Франциско Дэвиду пришлось перебраться в свой внедорожник, перекочевать в небольшой город Маунтин-Вью и начать искать работу в чужой компании.

Я прожил в своей машине больше года, начиная с июля 2015 года. При этом никто меня не нанимал. В ноябре того года у меня было собеседование в Apple, но в компании не оставалось свободных мест.

Из дорогостоящего имущества у парня были автомобиль, ноутбук и беспроводной интернет в местном Starbucks. В первом он жил, а с помощью второго несколько раз подрабатывал независимым веб-дизайнером, рисовал логотипы и оформлял сайты. Впрочем, заказов было не много, и Дэвид продолжал безуспешно искать постоянную работу.

Стоит отметить, что фактически жизнь Дэвида не была разрушена. Всё это время у него оставалась возможность вернуться обратно в Техас и заняться программированием сайтов в небольшой компании. Но парень хотел карьерного успеха и упорно не покидал в Калифорнию ради своей мечты и отличной должности.

В конце июля 2018 года Дэвид решил, что терять ему нечего. Он надел свою лучшую рубашку, вооружился бумажным плакатом, стопкой распечатанных резюме и отправился на центральную городскую автодорогу. Надпись на самодельной табличке предлагала случайным прохожим взять Касареза на работу.

Надпись на плакате: «Бездомный. Голодаю ради успеха. Возьмите моё резюме»

В целом у меня было лишь два выхода — сделать это или сломаться. Я не стал опускать руки и продолжал смотреть вперед, чтобы узнать, какие возможности мне предоставит моя идея. Я относился к этому, как к последнему рубежу. Уйти значило отказаться от своей мечты.

У дороги Дэвид простоял несколько часов, прежде чем проезжавшая мимо американка Жасмин Скофилд обратилась к нему с просьбой о фотографии. Девушка предложила разместить снимки бездомного и резюме в твиттере, где у нее было 5,5 тысяч подписчиков. И не прогадала. За два выходных дня твит о Касарезе собрал 132 тысячи ретвитов и 211 тысяч лайков.

Через несколько часов Жасмин поделилась в реплаях невероятными успехами своего предприятия.

В то же время, менее крупные работодатели приходили под пост девушки и спрашивали, как им связаться с Дэвидом. Но, как он сам позже рассказал журналистам, многие предложения были от более серьёзных компаний.

Мне позвонили из Google и из целой кучи стартапов. Менеджеру из Bitcoin.com было интересно, смогу ли я работать у них удалённо, а затем переехать в Токио. Всё происходит так быстро, я в шоке. Не ожидал, что ответов будет так много, это просто бомба.

Рабочая неделя только началась, а потому Дэвид ещё не объявил, удалось ли ему получить должность после всех предложений о собеседовании. А пока Жасмин, работающая в Калифорнии в области финансов, объясняет своим подписчикам, что переезд в бизнес центры и особенно в Калифорнию будет тяжёлым для любого, у кого нет достаточного бюджета и налаженных связей.