Белорусы набрали кредитов на рекордные $5 миллиардов 2 30.07.2018, 18:55

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Нацбанк пытается сдержать кредитный бум cреди населения.

Белорусы продолжают активно пользоваться банковскими займами. За июнь задолженность физлиц по кредитам выросла до 10 162,5 миллиона рублей. Об этом свидетельствует статистика Нацбанка. Для сравнения: год назад этот показатель составлял 7 694,5 миллиона рублей, пишет tut.by.

За июнь задолженность белорусов по кредитам выросла на 171,6 миллиона рублей. Напомним, за май — на 241,1 миллиона рублей.

Задолженность по потребительским кредитам выросла до 3 614,7 миллиона рублей. Месяцем ранее этот показатель составлял 3 542,5 миллиона рублей.

В Нацбанке ранее прогнозировали, что высокая кредитная активность белорусов, которая наблюдалась в 2017 году и поддерживалась ростом заработных плат и мягкими ценовыми условиями кредитования, может привести к ухудшению платежного баланса страны и ситуации на валютном рынке. Это может произойти при дальнейшем усиленном росте кредитной активности населения.

Чтобы сдержать кредитный бум, Нацбанк ввел с 1 мая новые правила выдачи банками займов населению. Теперь банки считают для потенциальных заемщиков коэффициент долговой нагрузки.